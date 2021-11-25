تصدرت شركة المراعي شركات الأغذية العالمية في أحدث تصنيفات YouGov لأفضل العلامات التجارية صحة لعام 2021 في الإمارات العربية المتحدة بـ(47.3)، وذلك ضمن قائمة شملت العديد من الشركات العالمية.

وتستند التصنيفات إلى درجة المؤشر من YouGov BrandIndex، وهو مقياس للصحة العامة للعلامة التجارية يشير إلى مدى نجاحها، إذ يتم احتسابه من خلال أخذ متوسط الانطباع والجودة وقيمة درجات الرضا والتوصية والسمعة التي تم جمعها في BrandIndex.

وفي هذا السياق، قال رئيس الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة في المراعي عبدالله العتيبي: «للعام الثالث، يتم تصنيف المراعي ضمن أفضل العلامات التجارية وأكثرهم صحة للمستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن سعداء بهذا التصنيف الذي يؤكد قوة ونجاح علامتنا التجارية».

وكانت المراعي قد تصدرت قائمة براندانديكس لتصنيف العلامات التجارية للأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 من حيث مدى إيجابية صورة العلامة التجارية في أذهان المستهلكين محلياً وإقليمياً وعالمياً.

يذكر أن المراعي تعد أكبر منتج وموزع للأغذية والمشروبات في الشرق الأوسط وأكبر شركة متكاملة رأسياً للألبان في العالم ويستهلك منتجاتها أكثر من 40 مليون مستهلك في منطقة الخليج العربي إضافة إلى مصر والأردن.