تقدم جزيرة ياس الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي، أبرز التجارب الترفيهية التي يمكن لمحبي العطلات تجربتها خلال 72 ساعة في الجزيرة، بدءاً من المرافق الترفيهية الفريدة وتجارب التسوق العالمية والمطاعم والمقاهي المميزة، ووصولاً للجولف والرياضات المائية ورياضات السيارات.

وتتيح جزيرة ياس، البالغة مساحتها 25 كيلومتراً مربعاً، لمحبي العطلات مزيجاً متميزاً من التجارب الترفيهية الحائزة على العديد من الجوائز، بدءاً من المدن الترفيهية الفريدة التي تضم مجموعة متنوعة من الألعاب والنشاطات المناسبة للعائلات، وياس ووتر وورلد أبوظبي الحديقة المائية الأولى والوحيدة في العالم ذات الطابع الإماراتي، وعالم وارنر براذرز™ أبوظبي، المدينة الترفيهية المغلقة الأولى على الإطلاق في العالم التي تحمل علامة وارنر براذرز والتي تقدم تجربة تفاعلية مذهلة.

وللباحثين عن المغامرة تقدم جزيرة ياس فرصة التحليق في أكبر نفق هوائي داخلي للقفز الحر في العالم، إلى جانب فرصة تسلق أطول جدار تسلق داخلي في المنطقة، كل ذلك في «كلايم أبوظبي» وجهة المغامرات الداخلية الأبرز، كما يمكن لزوار الوجهة الرائدة قيادة واحدة من مجموعة واسعة من السيارات المتوافرة في حلبة مرسى ياس، موطن سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، حيث يمكن للسائقين اختيار ما يرغبون به من المركبات من سيارات الكارتنغ إلى سيارات السباق وحتى سيارات الفورمولا 3000، بالإضافة إلى أيام مضمار السباق حيث يمكن للزوار اختبار قدرات سياراتهم ودراجاتهم الخاصة.

ولمحبي الراحة والاسترخاء، توفر جزيرة ياس مجموعة من 8 فنادق. مع أكثر من 2000 غرفة وجناح إضافة إلى شاطئ الجزيرة الرائع بمياهه النقية والصافية، وتتمتع جزيرة ياس بتنوع مذهل في خيارات الضيافة، كما تعد الوجهة ملاذاً لعشاق التسوق مع ياس مول، أكبر وجهة للتسوق في العاصمة، والذي يضم أكثر من 370 علامة تجارية عالمية وإقليمية رائدة، إلى جانب منافذ المأكولات والمشروبات، والسينما المجهزة بـ 20 شاشة عرض حديثة، إلى جانب العديد من النشاطات الأخرى التي توفرها الوجهة.

يذكر أنه ومع تخفيف القيود المفروضة على السفر إلى العاصمة أبوظبي، أصبحت جزيرة ياس الوجهة المثالية للمسافرين الباحثين عن إجازة سريعة لمدة 72 ساعة.