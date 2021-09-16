أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم (الخميس)عن استثمار بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني (13.8 مليار دولار) خلال السنوات الخمس المقبلة في قطاعات التكنولوجيا والبنية التحتية والطاقة المتجددة في المملكة المتحدة.

وذكر بيان صادر عن شركة «مبادلة» الإماراتية أن شراكة الاستثمار السيادي بين البلدين ستركز «خلال السنوات الخمس المقبلة، على ضخ استثمارات كبيرة في ثلاثة قطاعات جديدة وهي التكنولوجيا، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، إلى جانب تعزيز برنامج الاستثمار الحالي في مجال علوم الحياة».

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي للمجموعة الإماراتية خلدون خليفة المبارك: «سوف تساهم توسعة شراكة الاستثمار السيادي بين البلدين في دفع عمليات التمويل والابتكار في عدد من القطاعات الحيوية التي تعتبر من أهم ركائز النمو الاقتصادي بالنسبة لكلا البلدين».

ونقل البيان عن وزير الاستثمار البريطاني جيري جريمستون تأكيده أن الشراكة ستساهم «في إثراء تبادل المعرفة والمهارات والأفكار التي من شأنها تعزيز الرفاهية في البلدين».