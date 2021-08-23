يشارك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«كيه بي دبليو فينتشرز» الأمير خالد بن الوليد بن طلال مع باقة من الخبراء والمختصين من مختلف دول الخليج في المؤتمر الخليجي للأغذية الزراعية لعام 2021.

وستكون هناك حلقة نقاشية حول المبادرات الجديدة لتعزيز الأمن الغذائي من خلال الحلول المبتكرة في مجال الأغذية الزراعية، التي ستناقش الفرص المتاحة للشركات العالمية في مجال الزراعة البيئية الخاضعة للرقابة، والبروتينات البديلة، وغيرها من المجالات، إضافة إلى التباحث حول واقع النظام الغذائي الإقليمي وتوجهاته المستقبلية.

وترأس الجلسة سونيا ويمولر، الشرك المؤسس لدى مؤسسة فينتشر سوق الاستثمارية، بمشاركة الأمير خالد، وغازي فيصل الهاجري، الرئيس التنفيذي بشركة وفرة للاستثمار الدولي، وأمين جلال، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الاستثمار بهيئة المناطق الحرة في قطر.

وتهدف الجلسة إلى «الكشف عن مدى مساهمة الاستثمارات والشراكات الجديدة بتعزيز الإمدادات الغذائية المحلية، وتنويع الاقتصادات المحلية، وجذب شركات جديدة إلى المنطقة». وسيبحث المتحدثون في نطاق تعاون القطاعين الخاص والعام لضمان توفير الغذاء بكلفة ميسرة لجميع الشرائح السكانية.

وسيبدأ المؤتمر بكلمة رئيسية للوزيرة الإماراتية للأمن الغذائي والمائي مريم المهيري، تليها 3 حلقات نقاشية تتناول موضوعات التجارة البينية للشركات وبين الشركات والمستهلكين، إضافة إلى كلمة ختامية تلقيها لمدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية في دولة الكويت الدكتورة ريم الفليج.

ومن المقرر عقد عدد من المناقشات التي تركز على منطقة الشرق الأوسط في 27 سبتمبر تحت عنوان «الوصول إلى فرص سوقية جديدة» ضمن القمة العالمية للابتكار التقني الزراعي، مع استمرار المواضيع المتبقية ضمن جدول الأعمال حتى 29 سبتمبر 2021.