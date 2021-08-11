نفت الحكومة المصرية صحة الأنباء المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي حول عزم الدولة تصفية بنك الاستثمار القومي.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري بالتواصل مع بنك الاستثمار القومي، الذي نفى تلك الأنباء، مؤكدا أنه جار العمل على تنفيذ خطة لإعادة هيكلة البنك تتماشى مع الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، وهي خطة وضعتها اللجنة المسؤولة عن إعادة الهيكلة تضم عددًا من الخبراء والمتخصصين بما يتوافق مع دوره ومتطلباته في المرحلة القادمة، مع العمل على تنمية وتعظيم قيمة أصول البنك بما يمكنه من القيام بدوره المحوري في الاقتصاد القومي.

وأشار البنك إلى أن المحاور الأساسية لخطة إعادة هيكلة البنك تتمركز في العمل على جدولة التزاماته وسدادها خلال الفترة القادمة وفق جدول زمني واضح ومتفق عليه، مع فض التشابكات المالية بين البنك والمؤسسات الحكومية التي تم إنجاز جزء منها بالفعل مع عدد من المؤسسات الحكومية حصل البنك بمقتضاها على عدد من الأصول ذات القيمة العالية، إضافة إلى تعظيم العوائد من الاستثمارات القائمة.