ينتظر العاملون في القطاع السياحي المصري، مع استقبال مطار الغردقة الدولي أمس أول وفد سياحي روسي، جني ثمار قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، برفع الحظر المفروض منذ عام 2015 على تسيير الرحلات الجوية إلى منتجعات مصر السياحية، بعد توقف دام 6 سنوات، عقب سقوط طائرة ركاب روسية؛ ما أسفر عن مقتل ٢١٧ راكبا، و٧ من أفراد الطاقم كانوا على متنها.ووصف الخبير السياحي والرئيس السابق لشعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية الدكتور عماري عبدالعظيم لـ«عكاظ» قرار عودة السياحة الروسية لمصر بـ«الإيجابي» على عدد من القطاعات السياحية داخل البلاد، لافتا إلى أن استئناف الرحلات الروسية يعد قبلة حياة للاقتصاد المصري، لتأثيرها الكبير في توفير العملات الأجنبية، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، متوقعاً وصول ما بين ٣٠٠-٤٠٠ ألف سائح شهريا بعد قرار رفع الحظر، إضافة إلى انتعاش المناطق السياحية في شرم الشيخ والغردقة، تمثل نحو ما بين 60-80٪ من إجمالي السياحة الوافدة من روسيا.يذكر أن إيرادات القطاع السياحي في مصر راوحت بين ٣.٥ - ٤ مليارات دولار في النصف الأول من العام الحالي ٢٠٢١، بعدما زار البلاد ٣.٥ مليون سائح خلال تلك الفترة، وتستهدف الحكومة المصرية أن تصل عائدات السياحة هذا العام ما بين ٦-٩ مليارات دولار.