- إطلاق نظام الترفيه اللاسلكي المجاني على متن الطائرة

- مقاعد درجة الأعمال المسطحة على طائرات ماكس وخطط لإطلاق متجرها الإلكتروني

تعرض فلاي دبي أحدث التطورات والمنتجات في تجربتها على متن الطائرة، خلال مشاركتها في سوق السفر العربي لهذا العام. وتعكس تجربة المسافرين التي أعادت الناقلة تصميمها والعروض المضافة على متن الطائرة قدرة الشركة والتزامها بتلبية احتياجات السفر المتغيرة للعملاء.

وتم إعادة تصميم تجربة المسافرين مع فلاي دبي لتمكين السفر في بيئة آمنة تقلل من اتصال الطاقم والركاب، وتوفر للركاب الثقة للسفر في كل خطوة من رحلتهم. ووفرت فلاي دبي تأمين سفر شامل يشمل تغطية ضد كوفيد لمنح الركاب قدرًا أكبر من راحة البال عند السفر.

وقال دانييل كيريسون نائب الرئيس للمنتجات على متن الطائرة في فلاي دبي: «لقد أدت الجائحة في عام 2020 إلى تغيير طريقة سفر الناس وطريقة عمل شركات الطيران. لقد اتخذنا جميع التدابير الاحترازية اللازمة لحماية ركابنا وهذا يعني تنفيذ الأمور بشكل مختلف. لقد أوقفنا مؤقتًا مبيعاتنا المعفاة من الرسوم الجمركية على متن الطائرة، وغيرنا خدمة الوجبات إلى وجبات معبأة بشكل منفصل، وقمنا بإيقاف شاشات اللمس الخاصة بنا وحددنا الحركة داخل مقصورة الطائرة. الآن وبعد مرور عام، نعيد تقديم بعض الخدمات على متن الطائرة بشكل تدريجي وآمن، ونستمر في إضافة ميزات جديدة لتحسين تجربتنا وخدماتنا على متن الطائرة».

ووفرت فلاي دبي خدمة البث الترفيهي المجاني على متن الطائرة، لأسطولها من طائرات بوينغ 800-737 من الجيل الجديد ابتداءً من شهر مايو. وتم توفير البث الرقمي المبتكر الجديد من قبل شركة ايرتايم، المتخصصة في خدمة الاتصالات اللاسلكية.

ويمكن للمسافرين الذين يسافرون على متن إحدى طائرات فلاي دبي البالغ عددها 36 طائرة من طراز بوينغ 800-737 الاستمتاع بالترفيه المجاني على متن الطائرة لَاسِلْكِيًّا على أجهزتهم المحمولة الشخصية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية سيحل هذا محل نظام الترفيه في ظهر المقعد في مقصورة الدرجة السياحية.

أما مسافرو درجة الأعمال فيمكنهم الاستمتاع بالدخول المجاني إلى نظام الترفيه على متن الطائرة (IFE) من فلاي دبي على شاشات اللمس عالية الدقة، المخصصة الخاصة بهم مع محتوى صوتي وألعاب ومجموعة مختارة من أكثر من 150 مسلسلًا تِلِفِزْيُونِيًّا وفيلمًا من السينما العربية وبوليوود وهوليوود وروسيا وغيرها.

وتعليقًا على إطلاق خدمة بث المحتوى الجديدة، أضاف كريسون: «أصبح الترفيه على متن الطائرة والاتصال بشبكة واي فاي جزءًا أَسَاسِيًّا من تجربة السفر. ستمكّن خدمة البث المجانية الجديدة المزيد من المسافرين من الاستمتاع بالترفيه طوال مدة رحلاتهم. سنضيف المزيد من المحتوى بلغات إضافية خلال الأشهر القليلة المقبلة».

«يسعدنا جِدًّا أن تتوفر خدمة الاتصال بشبكة واي فاي على متن 40 طائرة من أسطولنا المكون من 50 طائرة بوينغ 737. سواء كانوا يفضلون البقاء على اتصال طوال مدة رحلتهم، أو الاستمتاع بالترفيه على متن الطائرة، يمكن للمسافرين الآن الاستمتاع بمزيد من الخيارات من فلاي دبي. نواصل الاستثمار في التكنولوجيا وتحسين عروض منتجاتنا. خلال الأشهر القليلة المقبلة، سنطرح المزيد من الخدمات بما في ذلك متجرنا الإلكتروني الجديد على الإنترنت لمسافرينا، للشراء المسبق من مجموعة مختارة من مئات المنتجات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، ليتم تسليمها للمسافرين إلى مقاعدهم أثناء الرحلة. كما سنشهد إدخال سماعات الرأس بتقنية بلوتوث على طائراتنا من طراز ماكس مما يسمح للركاب بإحضار سماعات الرأس الخاصة بهم والاتصال لَاسِلْكِيًّا بنظام الترفيه في ظهر المقعد الحائز على جوائز عدة».

عادت 10 طائرات من أسطول فلاي دبي المؤلف من 14 طائرة بوينغ 737 ماكس إلى خدمة المسافرين منذ 8 أبريل بعد استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية.

يمكن للمسافرين على متن طائرة بوينغ 737 ماكس الاستمتاع بمزيد من الراحة وتجربة سفر معززة. تتميز المقصورة الجديدة بسرير مسطح في درجة الأعمال، بالإضافة إلى المساحة الإضافية والخصوصية، يمكن للمسافرين النوم بشكل مريح أثناء رحلتهم. توفر الدرجة السياحية مقاعد من تصميم شركة ريكارو تم تصميمها لتحسين المساحة والراحة، حتى يتمكن الركاب من الجلوس والاسترخاء والاستمتاع برحلتهم.

كما تتميز طائرة فلاي دبي بوينغ 737 ماكس بترفيه استثنائي على متن الطائرة مع شاشة عالية الدقة مقاس 11. 6 بوصة، مع مجموعة واسعة من الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى والألعاب باللغات الإنجليزية والعربية والروسية. يمكن للمسافرين الاستمتاع بالترفيه المجاني على ظهر المقعد في درجة الأعمال أو شراء باقات الترفيه على متن الطائرة ابتداءً من 15 درهمًا إِمَارَاتِيًّا عند السفر في الدرجة السياحية.

بالإضافة إلى ذلك، توفر مقصورة بوينغ سكاي الداخلية بجدرانها الجانبية المنحوتة وخطوطها الانسيابية الناعمة للركاب بيئة سفر أكثر استرخاءً.

ماكس: https://www.flydubai.com/ar/flying-with-us/737-max

نظام الترفيه: https://www.flydubai.com/ar/flying-with-us/onboard-experience/