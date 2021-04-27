كشفت «رد تاغ» العلامة الرائدة والمتخصصة بالمنتجات المنزلية والأزياء العصرية، عن إطلاق تشكيلة رمضانية جديدة بالتعاون مع نجمة الشاشة والمسرح العربي الفنانة ميريام فارس، مع التركيز على مفهوم مبتكر بإلهامٍ من قيم الشهر المبارك.

ويعكس هذا الإصدار الأحدث للعلامة الذوق الفريد للفنانة المحبوبة، والتي تُعدّ من أبرز المؤثرات في عالم الموضة لما تتميز به من إطلالة شرق أوسطية تلاقي إعجاب عاشقات الأزياء على مستوى المنطقة والعالم.

وتتناول تشكيلة ميريام فارس لموسم رمضان 2021 من «رد تاغ» مواضيع إبداعية تجتمع تحت عناوين «احتفلي، اكتشفي، والمعي، وتوقفي، وانعكسي، وانذهلي»، لتقدّم مزيجاً من التصاميم المزينة بالزخارف العربية الكلاسيكية والترتر اللامع والدانتيل المُذهّب، ضمن توليفات لونية تتنوع بين الأبيض والباستيل الهادئ والتدرجات الجريئة للأسود. وتجسّد القطع الجوهر الحقيقي لشهر رمضان بكل ما يحمله من قيم سامية تدعو إلى التأمل والتجديد والامتنان والمشاركة، وهذا ما ينعكس في مفهوم التشكيلة، سواء تلك التي تنادي بإعادة التواصل مع الجانب الروحي من خلال التوقف والانعكاس والانذهال أو تلك التي تشجع على التعبير عن الذات عبر الاحتفال والاستكشاف واللمعان.

وانطلاقاً من مكانتها كرمز للأناقة، تُعدّ النجمة ميريام فارس مثالاً للثقة بالنفس والتفاؤل لدى شباب المنطقة، ممّن يفخرون بتراثهم العريق ويعتبرون أنفسهم جزءاً من عالم جديد يسعى فيه الجميع إلى التواصل ومواكبة أحدث الصيحات. وقد نجحت «رد تاغ» في إنشاء هوية تجارية بملامح عربية ولمسة عالمية، من خلال تركيزها على اختيار تشكيلات تجمع بين التقاليد والحداثة، إذ تحتفي تشكيلة الموسم الرمضاني بهذه الهوية العربية المعاصرة عبر إيحاءات بصرية تتغنّى ببعثة «مسبار الأمل» الناجحة، والتي أطلقتها الإمارات العربية المتحدة لاستكشاف المريخ.

ولا يتمحور الشهر الفضيل حول التأمل وتهذيب وضبط النفس فحسب، بل يدعو أيضاً إلى الاحتفال والتعبير عن مشاعر الامتنان وحبّ المشاركة، وتجسّد تشكيلة «رد تاغ» الجديدة هذه القيم والأحاسيس مجتمعةً عبر إبداعات تتفاعل على نحو مثالي مع الشعور بالامتنان وإشراقة التجديد وبهجة الانطلاق، خصيصاً خلال هذا العام الذي تبرز فيه أهمية رسالة شهر رمضان المبارك بشكلٍ أكبر.

لمحة حول «رد تاغ»

تُعدّ «رد تاغ» من العلامات التابعة لشركة بي إم إيه إنترناشونال، وقد تم إطلاقها كعلامة تجارية محلية متخصصة بالمنتجات المنزلية والأزياء الفاخرة عام 2006. وحققت العلامة مكانةً رائدةً في القطاع من خلال رؤيتها القائمة على توفير منتجات موضة ونمط حياة عالي الجودة بأسعار مدروسة، حيث تمكّنت بعد إطلاق أولى متاجرها في أبوظبي من توسيع حضورها بسرعة قياسية ليتجاوز عدد منافذها 190 متجراً في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت وسلطنة عُمان والبحرين وغيرها الكثير. ويتمحور تركيز العلامة حول تقديم خدمات مميزة للعملاء ومنحهم تجارب تسوّق ممتعة داخل المتاجر، مع توفير خدمات رقمية سلسة تتجاوز التوقعات. كما تعتمد «رد تاغ» في عروضها منهجيةً شاملةً تمزج بين الصيحات العالمية والقيم المحلية بكل تناغم. وقد حقق برنامج الولاء الذي أطلقته تحت عنوان مكافآت «رد تاغ» نجاحات مذهلة، حيث تجاوز عدد أعضائه 14 مليونا، ويواصل النمو بسرعة كبيرة نظراً لمميزاته الفريدة، إذ يشجّع المتسوقين على تكرار التجربة والاستمتاع بالعروض الخاصة والجوائز المتنوعة. وينعكس هذا النجاح من خلال مساهمة الزيارات المتكررة للعملاء بأكثر من 90% من إجمالي عمليات الشراء.