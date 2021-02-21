بلغت خسائر البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 7.10 مليار جنيه مصري ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 697 مليار جنيه.وتراجع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث انخفض مؤشر السوق الرئيسي «إيجي اكس 30» بنسبة 1.44% ليبلغ مستوى 11380 نقطة، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي اكس 70» بنسبة 4.17% مسجلاً 2350 نقطة، وفقد مؤشر «إيجي اكس 100» الأوسع نطاقًا نحو 3.26% لينهي التعاملات عند مستوى 3374 نقطة.وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى انخفاض قيم التداول لتبلغ 2.20 مليار جنيه من خلال تداول 5.3 مليار ورقة منفذة على 253 ألف عملية.