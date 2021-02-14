كشف صندوق النقد الدولي، أمس، أن اقتصاد سلطنة عُمان انكمش 6.4%، على الأرجح في 2020؛ بسبب أزمة فايروس كورونا وتدني أسعار النفط. وسيكون ذلك أقل من تراجع نسبته 10%، توقعه الصندوق لعُمان العام الماضي. وتشير التقديرات إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 10%.
وعانت قطاعات الإنشاءات والضيافة وتجارة الجملة والتجزئة أشد المعاناة، حسبما ذكر الصندوق، بينما شهدت السلطنة انكماشا طفيفا للأسعار، نظرا لتراجع الطلب.
وتوقع أحدث تقارير صندوق النقد انكماشا عالميا نسبته 4.4% في 2020، وهو ما سيكون أفضل من توقع يونيو 2020 الذي كان الانكماش يبلغ 5.2%، لكنه أفاد أنها تظل الأزمة الاقتصادية الأسوأ منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي.
واتسع عجز ميزانية عُمان إلى 17.3%، من الناتج المحلي الإجمالي وتم تمويله بإصدار سندات خارجية والسحب من الودائع والصناديق السيادية، ومن حصيلة الخصخصة، حسبما ذكر الصندوق.
وعانت قطاعات الإنشاءات والضيافة وتجارة الجملة والتجزئة أشد المعاناة، حسبما ذكر الصندوق، بينما شهدت السلطنة انكماشا طفيفا للأسعار، نظرا لتراجع الطلب.
وتوقع أحدث تقارير صندوق النقد انكماشا عالميا نسبته 4.4% في 2020، وهو ما سيكون أفضل من توقع يونيو 2020 الذي كان الانكماش يبلغ 5.2%، لكنه أفاد أنها تظل الأزمة الاقتصادية الأسوأ منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي.
واتسع عجز ميزانية عُمان إلى 17.3%، من الناتج المحلي الإجمالي وتم تمويله بإصدار سندات خارجية والسحب من الودائع والصناديق السيادية، ومن حصيلة الخصخصة، حسبما ذكر الصندوق.