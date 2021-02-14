كشف صندوق النقد الدولي، أمس، أن اقتصاد سلطنة عُمان انكمش 6.4%، على الأرجح في 2020؛ بسبب أزمة فايروس كورونا وتدني أسعار النفط. وسيكون ذلك أقل من تراجع نسبته 10%، توقعه الصندوق لعُمان العام الماضي. وتشير التقديرات إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 10%.وعانت قطاعات الإنشاءات والضيافة وتجارة الجملة والتجزئة أشد المعاناة، حسبما ذكر الصندوق، بينما شهدت السلطنة انكماشا طفيفا للأسعار، نظرا لتراجع الطلب.وتوقع أحدث تقارير صندوق النقد انكماشا عالميا نسبته 4.4% في 2020، وهو ما سيكون أفضل من توقع يونيو 2020 الذي كان الانكماش يبلغ 5.2%، لكنه أفاد أنها تظل الأزمة الاقتصادية الأسوأ منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي.واتسع عجز ميزانية عُمان إلى 17.3%، من الناتج المحلي الإجمالي وتم تمويله بإصدار سندات خارجية والسحب من الودائع والصناديق السيادية، ومن حصيلة الخصخصة، حسبما ذكر الصندوق.