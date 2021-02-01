حققت فلاي دبي للشحن إنجازًا جديدًا بحصولها على الموافقات التنظيمية لنقل البضائع الخطرة اعتبارًا من 1 فبراير 2021.



وحصلت فلاي دبي للشحن الجوي على موافقة الهيئة العامة للطيران المدني (GCAA)، والذي يمكن الناقلة الآن من نقل البضائع الخطرة بالإضافة إلى البضائع العامة، والبريد السريع والحيوانات الحية والشحنات البريدية العادية والمواد القابلة للتلف والبضائع ذات الأولوية والبضائع الثمينة. ويعزز التنويع المستمر لمحفظة خدماتها والاستثمار في اعتماد أحدث التقنيات والتدريب وأتمتة النظام، التزام فلاي دبي للشحن بتزويد عملائها بأحدث حلول سلسلة التوريد الفاعلة.



وقال محمد حسن، نائب رئيس الشحن في فلاي دبي: «برزت أهمية ودور الشحن الجوي في صناعة سلسلة التوريد خلال جائحة كورونا، لضمان استمرار نقل البضائع الحيوية إلى حيث تشتد الحاجة إليها. نواصل الاستثمار في أحدث التقنيات والبحث في فرص تنمية قدرات فلاي دبي وتعزيزها. ستسمح لنا هذه الخطوة بمواصلة العمل عن كثب مع شركائنا الاستراتيجيين لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات لعملائنا مع اتباع أعلى معايير السلامة التي وضعتها الهيئات التنظيمية ومصنعو الطائرات. خضع فريق فلاي دبي لبرنامج تدريبي مكثف لتحقيق هذا الإنجاز الجديد وسنواصل تعزيز عروض منتجاتنا بما يتماشى مع أحدث المعايير العالمية وأفضل الممارسات».



وفي وقت سابق من هذا العام، انضمت فلاي دبي للشحن إلى جواز السفر اللوجستي العالمي (WLP)، وهي مبادرة رئيسية أنشأتها دبي لزيادة فرص التجارة بين الأسواق النامية. تم وضع هذه المبادرة لتكون بمثابة نظام ولاء للنقاط، وقد تم إعداد هذه المبادرة لتحفيز الشركات، والتجار على استخدام المرافق اللوجستية الرائدة عالميًا في دبي، والذي يعني توفير التكلفة والوقت والتخليص الجمركي المتطور.



قامت فلاي دبي للشحن ببناء شبكة عالمية متنامية بفضل الاتفاقيات المشتركة مع شركات الطيران الأخرى وشراكتها مع الإمارات للشحن الجوي. وقد ساعد هذا على توسيع نطاق وصول فلاي دبي للشحن الجوي إلى آفاق تتعدى شبكة وجهات المسافرين، وتوفير حلول الشحن إلى نقاط في آسيا وأستراليا وأوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأقصى، بالإضافة إلى وجهات في شمال إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية والولايات المتحدة الأمريكية.



تم إطلاق فلاي دبي للشحن في العام 2012 وقد حققت عددًا من الإنجازات البارزة حتى الآن. وقد دعمت جهودها رؤية الناقلة المتمثلة في تسهيل تدفق حركة حرية التجارة في المنطقة من خلال نقل البضائع عبر دبي التي تعد مركزاً عالمياً للخدمات وبشكل أبسط وأكثر سهولة ويسر.



المزيد من المعلومات حول فلاي دبي للشحن متوفرة هنا:



https://www.flydubai.com/en/information/cargo



رابط إلى الفيديو :



https://youtube.com/playlist?list=PLoZPBGThG3P9641Lrflgn1jfLz_6WkZN_



للتواصل مع فريق فلاي دبي للشحن الجوي



Email: cargo@flydubai.com



الرقم المباشرة: +971 4 603 3556 داخل دولة الإمارات أو يمكن الاطلاع على قائمة ممثلي فلاي دبي للشحن حول العالم