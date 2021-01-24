أعلنت «فيناسترا» اليوم (الأحد)، بأن حلّها المبتكر «فيوجن إنفست» (Fusion Invest) لإدارة الاستثمار، قد أصبح الآن متاحاً للعملاء من خلال السحابة، ما سيساهم إلى حد كبير في مساعدة مديري الأصول على تحويل عملياتهم رقمياً والاستفادة من المرونة المتزايدة في الاستجابة للتغيرات وتحسين الكفاءة التشغيلية.

ومن أبرز مزايا تبني وتطبيق حل «فيوجن إنفست» (Fusion Invest) في السحابة أنه يتيح لمديري الأصول إمكانية الاستفادة من جميع الأدوات التي يحتاجونها لدعم وتلبية متطلبات إدارة الاستثمار الخاصة بهم، من دون الحاجة إلى القلق بشأن تثبيت واستخدام الأجهزة في مكان العمل. كما أنه يوفر مرونة أكبر في الاستجابة لمتطلبات التوسع والنمو والاستفادة من المنتجات والخدمات الجديدة والمبتكرة من «فيناسترا» وشركائها، مثل حلول إدارة المحفظة وإعداد التقارير المتاحة لهم من خلال منصة FusionFabric.cloud المفتوحة للمطورين.

ويتولى نائب رئيس أول والمدير العام يونس جويموري، مسؤولية قيادة وحدة أعمال إدارة الاستثمار في «فيناسترا» لدفع عجلة النمو على مستوى العالم. وفي معرض تعليقه عن الانتقال إلى السحابة، تحدث قائلاً: «إن حل فيوجن إنفست (Fusion Invest) المرتكز في السحابة يساعد في تخطي العديد من أوجه القصور الكامنة في البرامج المطبقة في الشركة. وبالنظر إلى ما يحظى به الحل من دعم من «مايكروسوفت ازور» (Microsoft Azure)، فهذا يسهل على العملاء التسجيل والاشتراك بسرعة فائقة والاستفادة من مزايا استخدام تقنية إدارة الاستثمار عالية الكفاءة والآمنة والتي تبدي استجابة فعالة وأداء متميزاً في الوقت الحقيقي. وهذا الحل يلغي الحاجة إلى تثبيت ودعم الأجهزة في مكان العمل، مما يقلل من التكاليف الإجمالية للملكية. ومن دواعي سرورنا أن أتيحت لنا فرصة تقديم الدعم إلى عملائنا في رحلة تحولهم التكنولوجي للدخول إلى أسواق جديدة والارتقاء بمنتجاتهم الاستثمارية المقدمة إلى عملائهم نحو مزيد من التميّز، إضافة إلى دعم التأقلم والامتثال لكافة التغيرات التنظيمية والرقابية، لاسيما في عصر التحول الرقمي المتسارع».

وتم تصميم حل «فيوجن إنفست» (Fusion Invest) لمساعدة مديري المحافظ والاستثمار على تحقيق أداء أفضل في سوق أصبحت أكثر تعقيداً وتنظيماً. فهو يوفر أقصى قدر من الشفافية ويدعم التعاون والتآزر طوال مرحلة الاستثمار، ما يضمن تحقيق مستوى عال من التوافق والمواءمة بين كل من فريق الاستثمار ومديري المحافظ وإدارة المخاطر والعمليات. ويدعم الإصدار الأحدث من نوعه أيضاً التحول عن استخدام سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن «ليبور» إلى المعدلات البديلة الخالية من المخاطر. وفضلاً عن ذلك، يتيح حل «فيوجن إنفست» (Fusion Invest) ميزة تنافسية لمديري أصول التأمين، والمتمثلة في معايير محاسبة ما قبل التداول ونسبة ملاءة رأس مال، وتوقعات العائد ودعم المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9.

من جهته، تحدث مدير الأبحاث في «سيلينت» كيوبيلاس دينج، قائلاً: «في ظل الانتقال المتسارع نحو الحوسبة السحابية، فإننا نرى بأن هناك فرصاً ومصادر دعم أقوى وأكثر كفاءة متاحة في متناول الشركات، لتمكينها من وضع أفضل إستراتيجيات تعهيد الأعمال لديها. وباعتبار أن الإستراتيجيات التشغيلية ليست موحدة، فإن تبني الإستراتيجيات الصحيحة من شأنه أن يتيح لمديري ومالكي الأصول وضع أفضل الخطط والإستراتيجيات التطلعية لتحقيق أقصى استفادة من فرص الاستثمار المستقبلية. وإلى جانب ذلك، هناك فرص مواتية للاستفادة من استخدام التطورات التكنولوجية والحلول التقنية المتاحة كخدمة «لدفع عجلة النمو على مراحل متعددة من أجل تحقيق أفضل قيمة للأعمال».