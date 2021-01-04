تكشف دار فان كليف أند آربلز إبداعاتها الشهيرة من المجوهرات الراقية من 4 يناير 2021 إلى 15 فبراير 2021، وذلك في بوتيك ليه صالون فان كليف أند آربلز دبي أوبرا.

وتهدف الدار إلى تسليط الضوء على الراقة الحرفية المميّزة من خلال إبداعات أسرت خيال عملائها من حول العالم بحسها الإبداعي وخيارات الأحجار الكريمة وعالمها الساحر. وتصوّر هذه المجموعة فترة تمتد إلى أكثر من قرن، فتبرز خبرة الدار مع أكثر من 30 إبداعا للمجوهرات الراقية ذات تقنيات اشتهرت بها الدار.





عقد زيب

يعد عقد زيب، وهو روعة الابتكار والإبداع، من أكثر التصاميم جرأة التي قدّمتها دار فان كليف أند آربلز عام 1950، ويجسد تأثير عالم الأزياء الراقية على حس الدار الإبداعي، إضافة إلى ميلها للإبداعات المبتكرة والقابلة للتحوّل. رباطات وشرابات ثلاثية الأبعاد تدل على إنجازات الدار الفنية وتبرز في أبهى حلة مع إبداعين فريدين من عقود زيب: عقد زيب أنتيك وعقد زيب كوتور.





عقد زيب كوتور بيراناكان



عقد بوي ماجيك، سوار وايف







عقد زيب أنتيك لامبيون



سوار وأقراط أذن بالمير







عقد زيب









آشوفال الجديد

من الإبداعات الشهيرة الأخرى، نجد مجموعة آشوفال، إذ تقدّم الدار تصميماً جديداً مع هذا الطقم الذي يضم للمرة الأولى قلادة متدلية. يتحوّل العقد الخلاب إلى مجموعة من الأسورة من البلاتين والذهب الأبيض والماس. وبفضل تقنية الترصيع البارز، تتراكم الأحجار فوق بعضها البعض بأناقة لخلق تأثير متألق رائع. وكانت هذه التقنية تحديداً التي ألهمت اسم المجموعة لدى صياغتها عام 1981، علماً أن عبارة آشوفال تعني أيضاً على الجانبين.





عقد، سوار، أقراط أذن، سوار وخاتم آشوفال





عقد ليان

تشيد مجموعة ليان الجديدة للمجوهرات الراقية بالأناقة والأنوثة وتحتفي بعالم الأزياء الراقية، وهو مصدر إلهام عزيز على قلب دار فان كليف أند آربلز منذ أربعينات القرن الماضي. فمع العقود الطويلة ذات المشابك القابلة للتعديل، تعيد الدار ترجمة جماليات الذهب المضفور، مزخرفة بتوليفات مختلفة من المواد، تنقل مرونة صياغة الزخارف في تلاعب جريء من الذهب والأحجار الملونة.





عقد ليان الطويل



سوار أولمبيا، خاتم بيرلينا