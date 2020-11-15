وقع اتحاد البورصات العربية بروتوكول تعاون مع اتحاد المصارف العربية، لتطوير القدرات المتعلقة بالبنية التكنولوجية لدفع عملية التحول الرقمي المالي، من خلال إطلاق مبادرة اعرف عميلك بـ«e-KYC»، وتصميم برامج تدريبية لتطوير قدرات البورصات العربية في مجالات التكنولوجيا المالية.جاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر «الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية»، المنعقد حاليًا بمدينة شرم الشيخ، بحضور رئيس اتحاد المصارف العربية محمد الأتربي، ورئيس اتحاد البورصات العربية محمد فريد.وأكد رئيس اتحاد البورصات العربية محمد فريد، ضرورة التنسيق وتوحيد الجهود بين قيادات القطاعين المالي المصرفي وغير المصرفي لتسريع وتيرة دمج التكنولوجيا المالية، لما لها من أهمية ودور متزايد في تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، ومن ثم دفع معدلات الادخار والاستثمار.وأوضح أن الاقتصاديات العربية تعاني من ضعف معدلات الادخار اللازم لتمويل الاستثمارات وتحقيق نمو اقتصادي قوي وغني بالوظائف لتلبية طموحات الشعوب العربية، مشيرا إلى أن الفجوات التمويلية تضغط على الموازنات.ونوه فريد إلى أن اتحاد البورصات العربية يعمل حاليا على تنسيق الجهود، لبحث كيفية تطوير أنظمة التكنولوجيا المالية المستخدمة في البورصات والشركات المدرجة وخاصة ما يعرف بـ«e-KYC» اعرف عميلك عن بعد، لتسهيل عملية استثمار أي مواطن عربي في أي ورقة مالية مدرجة بأي بورصة عربية أخرى، فضلاً عن كونه آلية مهمة تساعد على توسيع قاعدة المستثمرين في أسواق المال.