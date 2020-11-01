هوى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 4.3% إلى مستوى 10515 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، نهاية تعاملات أكتوبر 2020.وكشف التقرير الشهري للبورصة المصرية، أن مشتريات المستثمرين العرب بلغت نحو 371.4 مليون جنيه خلال جلسات أكتوبر، بعد استبعاد الصفقات.واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على نحو 82.6% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب على نحو 10.5%، والمستثمرين العرب على نحو 6.9% من إجمالي التعاملات خلال أكتوبر الحالي.وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 4.31% ليغلق عند مستوى 10515.25 نقطة.كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 6.62% ليغلق عند مستوى 1870.7 نقطة. وسجل مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» تراجعاً بنحو 5.27% مغلقاً عند مستوى 2743.47 نقطة، بينما تراجع مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 2.22% مغلقا عند مستوى 12478.48 نقطة.