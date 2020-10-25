قررت إدارة البورصة المصرية وقف التعامل على أسهم 45 شركة لتجاوزها نسبة الخسائر المقررة بنحو 5%.وشهدت جلسة التداول موجة بيع عنيفة على خلفية تداعيات أحداث البنك التجاري الدولي بناء على خطاب البنك المركزي المصري الذي يطالب بتنحية رئيسه السابق هشام عز العرب.وتراجع سهم البنك التجاري الدولي (مصر) بنسبة 8.95% بعد مرور نصف ساعة من بدء جلسة تداول (الأحد)، ليتراجع سعر السهم إلى 61.200 جنيه، بحجم تداول 881.8 ألف سهم بقيمة 53.5 مليون جنيه، وذلك بعد قرار البورصة المصرية إعادة التداول على السهم عقب الإعلان عن قرارات مجلس الإدارة بشأن الرئيس غير التنفيذي للبنك.وتراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 2% فاقداً نحو 12.2 مليار جنيه بعدما تراجع من 609.1 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 596.9 مليار جنيه بعد نصف ساعة من التداولات.وعلى صعيد المؤشرات، هوى المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 3.98% فاقداً نحو 437 نقطة وذلك بعدما هوى من مستوى 10987 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 10550 نقطة في الوقت الحالي.كما تراجع مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 2.05% فاقداً نحو 200 نقطة متراجعاً من مستوى 2148 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 1948 نقطة.