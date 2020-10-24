أعلن البنك المركزي المصري، موافقته على قرار مجلس إدارة البنك التجاري الدولي «CIB» بتعيين عضو مجلس إدارة البنك والرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية الدكتور شريف سامي، رئيساً غير تنفيذيا لمجلس إدارة البنك التجاري الدولي، اعتباراً من تاريخه.وذكر البنك المركزي في بيان له، أن محافظ المركزي طارق عامر اجتمع مع مجلس إدارة البنك التجاري الدولي والذي تعهد بإعداد خطة إجراءات تصحيحية لتدارك الملاحظات الرقابية للبنك المركزي، على الأخص في ما يتعلق بالرقابة الداخلية ومخاطر الائتمان والعمليات المصرفية.وكانت مواقع وصحف مصرية قد تداولت أمس، ما قالت إنه بيان منسوب للبنك المركزي المصري، يتضمن إقالة رئيس البنك التجاري البريطاني هشام عز العرب.وجاء في تقارير الصحف أن البيان المتداول تضمن «وجود مخالفات جسيمة لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والتعليمات الرقابية، والقرارات الصادرة عن البنك المركزي والأعراف والممارسات المصرفية السليمة، إضافة إلى الضعف الشديد لإجراءات الرقابة على منح ومتابعة الائتمان ومصداقيتها، وإهدار جميع الأسس المصرفية من أساسها».وفي السياق نفسه، أوقفت إدارة البورصة التداول على سهم البنك التجاري الدولي خلال جلسة نهاية الأسبوع، وذكرت في بيان أن الإيقاف بناء على قرار من هيئة الرقابة المالية، ومن المنتظر أن يتم إصدار بيان بأسباب الإيقاف.