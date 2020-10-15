أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري أمس أن اقتصاد قطر انكمش 6.1% في الربع الثاني من العام على أساس سنوي؛ نتيجة إغلاق شركات وتقليص أنشطة بسبب تفشي فايروس كورونا.وأوضحت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكمش 6.4% في الربع الثاني مقارنة مع الربع الأول استنادا إلى الأسعار الثابتة. وبحسب الإحصاءات نزلت أنشطة النقل والتخزين نحو 40% على أساس سنوي وخدمات الإقامة والطعام 38.7%، وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات أكثر من 30%. وتراجع قطاع الصناعة التحويلية 11.3%. وكان البنك المركزي القطري قد توقع في أغسطس انكماش الاقتصاد هذا العام مع انخفاض أسعار الطاقة وأزمة فايروس كورونا بعد تراجع 3% العام الماضي ولكنه لم يعلن تقديرات. وعدل صندوق النقد الدولي التوقعات للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر بالخفض في 2020، وتنبأ بانكماش 4.5% مقابل توقعاته في أبريل الماضي بهبوط 4.3%.