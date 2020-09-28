تستعد مصر لبيع أول سندات خضراء سيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا غداً (الثلاثاء)؛ لتمويل مشاريع خضراء متعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والمشاريع غير الضارة بالبيئة.وسيتم بيع السندات البالغ قيمتها 500 مليون دولار وفقاً لظروف السوق، بحسب ما نقلته وكالة «بلومبيرغ» عن مصادر مطلعة.وتأمل مصر في الاستفادة من الإقبال المتنامي على الأصول التمويلية الصديقة للبيئة، وزادت الأصول المتعلقة بصناديق المؤشرات والصناديق المتداولة مرتين إلى 250 مليار دولار في السنوات الثلاث الماضية.يأتي ذلك بعدما أظهرت وثيقة، اليوم (الإثنين)، أن مصر عينت بنوكاً قبيل إصدار مزمع لسندات خضراء مقومة بالدولار الأمريكي.من جهته، قال وزير المالية المصري محمد معيط، أمس:«إن طرح الخضراء الحكومية السيادية فى الأسواق العالمية يُسهم في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري ودعم مستويات نموه الحالية والمستقبلية، ويُساعد أيضاً في جذب المزيد من المستثمرين الذين يهتمون بالعوائد البيئية والمالية، وتحسين التصنيف البيئي لمصر».وأوضح أن مصر لديها محفظة من المشاريع الخضراء المؤهلة بقيمة 1.9 مليار دولار، منها 16% لمجال الطاقة المتجددة، و19% للنقل النظيف، و26% للإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، و39% للحد من التلوث والسيطرة عليه.