كشف مبعوث الرئيس الفرنسي لتنسيق الدعم الدولي للبنان بيير دوكين أنه قد يكون من الصعب على البنوك في لبنان التمسك بمبدأ ضرورة ألا يخسر المودعون أيا من ودائعهم، وذلك حسب ما جاء في محضر اجتماع حددت فيه فرنسا خطوات لمساعدة القطاع المصرفي المصاب بالشلل.وجاءت التصريحات، التي نشرها موقع «العربية نت»، خلال محادثات أجريت في باريس في العاشر من سبتمبر الجاري بين مسؤولين فرنسيين كبار ووفد من جمعية مصارف لبنان.وفي هذا السياق، قال دوكين، حسب ما أفاد محضر الاجتماع الذي حمل صفة السرية: «بينما هي مسألة مبدأ بالنسبة لجمعية مصارف لبنان فإنه يجب ألا يتكبد المودعون أي خسائر، إلا أنه قد يكون من الصعب الدفاع عن هذا حتى النهاية، لكنها مسألة تفاوض».ويسعى مصرف لبنان المركزي والمصرفيون بالبنوك التجارية للحيلولة دون «خفض لقيمة الودائع»، أو خفض رسمي للأرصدة المحتفظ بها في حسابات الودائع.لكن المودعين الذين يملكون حسابات بالدولار في لبنان يقولون إنهم خسروا أموالا بالفعل لأنهم لا يستطيعون سحب المال أو لأن بإمكانهم فعل ذلك فقط عن طريق تحويله إلى الليرة اللبنانية بأقل من أسعار السوق.وانهارت قيمة الليرة اللبنانية، التي ارتبطت بالدولار على مدى أكثر من 20 عاما، خلال الأزمة المالية. ولم تصدر وزارة الخارجية الفرنسية تعليقا بعد.