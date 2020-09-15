أعلن مصرف ليبيا المركزي أن الخسائر المباشرة لإيقاف إنتاج النفط وتصديره من بداية العام، حتى نهاية أغسطس الماضي بلغت نحو 9 مليارات دولار.وبحسب مصادر، فإن مسألة حقول النفط تشكل على ما يبدو إحدى أهم العقد في المفاوضات الجارية بين الأطراف الليبية.يذكر أن إنتاج النفط في ليبيا الذي تتدفق عائداته إلى حسابات المصرف المركزي بالعاصمة طرابلس، توقف بقوّة منذ 18 يناير الماضي؛ ما أدى إلى خسارة إيرادات تصل إلى 9 مليارات و600 مليون دولار، وفقاً لبيانات المؤسسة الوطنية للنفط.