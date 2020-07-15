أعلنت مجموعة أبوظبي للاستدامة اليوم (الأربعاء) عن الفائزين بجوائز ريادة الأعمال المستدامة في أبوظبي والتي شهدت عدداً استثنائياً من المشاركات في العام 2020.



وتعتبر جوائز ريادة الأعمال المستدامة - التي أطلقتها مجموعة أبوظبي للاستدامة في عام 2015 بدعم من هيئة البيئة – أبوظبي - هي الجوائز السنوية المستقلة الوحيدة في المنطقة والمعنية بإنجازات الاستدامة ومصممة للاحتفاء بأفضل ممارسات الاستدامة وتعزيز الوعي بفوائد إدارة الاستدامة للمؤسسات.

والفائزين لهذا العام هم:

1- موانئ أبوظبي- أفضل مبادرة لإدارة الطاقة.

2- شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك): جائزة أفضل مبادرة استدامة.

3- يوسف على موسليام، مجموعة لولو العالمية: جائزة قائد الاستدامة لهذا العام.

4- شيماء المزروعي بشركة أدنوك لمعالجة الغاز - جائزة أفضل مدير استدامة لهذا العام.

5- بروج بجائزة أفضل برنامج اتصال حول الاستدامة.

6- دولفين للطاقة - جائزة أفضل تقرير استدامة.

وتم اختيار الفائزين بناءاً على مبادراتهم الفريدة وباعتبارهم الافضل في تقديم إلتزام قوي تجاه الاستدامة، عبر تنبي مناهج مبتكرة وأظهار فهم واضح للاهمية الاستراتيجية للاستدامة في مؤسساتهم.

وبهذه المناسبة قالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي: «يسعدني تهنئة الفائزين بجوائز ريادة الأعمال المستدامة 2020، وأود أن أشكر كافة المؤسسات التي شاركت في جوائز هذا العام. ومع بداية مرحلة التعافي والتفكير فيما بعد كوفيد – 19، ستتاح لنا فرصة القيام بمثل هذه الأنشطة بشكل أكثر تنظيماً في إطار أجندة بيئية مطورة تساهم في إعادة بناء اقتصاد مُعد جيداً لمواجهة أي تحديات مستقبلية كتلك التي تتعلق بالتغير المناخي.»