رحبت فلاي دبي بأوائل مسافريها من السياح القادمين إلى دبي بعد رفع قيود الطيران التي وضعت استجابة للتدابير المتعلقة بكوفيد-19.

وتم يوم 8 يوليو استقبال رحلة فلاي دبي FZ 728 القادمة من مطار كييف بوريسبيل الدولي (KBP) في المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي (DXB) في الساعة 21:45، وكان على متنها 7 مسافرين على درجة رجال الأعمال و159 من ركاب الدرجة السياحية، وكان في استقبالهم والترحيب بهم ممثلون عن فلاي دبي ومؤسسة مطارات دبي ودائرة السياحة والتسويق التجاري والشركاء الاستراتيجيين في المطار، وكان من بين المسافرين 25 سائحاً اختاروا دبي وجهتهم الأولى للعطلات.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية بفلاي دبي حمد عبيد الله: «أحد ميزاتنا المفضلة في فلاي دبي أن لدينا الفرصة دوماً لتمكين الناس من جميع أنحاء شبكتنا لزيارة بيتنا، ويسعدنا أن نرحب بأول زوار دبي، مع بدء المزيد من المطارات حول شبكتنا العالمية في رفع قيود الرحلات، نتطلع إلى رؤية شبكتنا تنمو إلى 66 وجهة خلال فترة الصيف، لقد عملنا بجد لإعادة تصميم رحلة المسافرين لدينا لتقليل مخاطر كوفيد-19، وتتماشى هذه الجهود مع إجراءات الصحة والسلامة العامة الصارمة المعمول بها لضمان شعور الزوار دوما بالأمان عند وصولهم إلى دبي».

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للسياحة والتسويق عصام كاظم: «إن تجربة الوجهة الشاملة هي أولويتنا القصوى، وبالتعاون مع فلاي دبي، نضمن أن صحة وسلامة الزوار موجودة في كل خطوة من عملية السفر، مع استمرار دبي وجهةً سياحيةً عالميةً لا بد من زيارتها، ونريد أن نؤكد لزوارنا أن المدينة آمنة ونحن متحمسون للغاية لاستقبال الزوار الدوليين مرة أخرى».

وكانت فلاي دبي قد افتتحت باب الحجوزات للرحلات في 24 يونيو، وخلال هذه الفترة القصيرة استقبلت حجوزات للسياح إذ تم استقبالهم والترحيب بهم بالأمس في المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي لبداية عطلتهم، وهذا مؤشر جيد على تسارع الطلب على السفر لدبي.

ومن جهته، أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي بول غريفيث، أن جميع موظفي مطارات دبي كانوا دوماً ينتظرون بفارغ الصبر استئناف عمليات شركات الطيران المحلية لدينا، وبالتالي فإن من واجبنا الترحيب دوماً برؤية الناس وهم يعودون إلى دبي، وقد اتخذنا خطوات جريئة لضمان توفير كل الترحيب الحار وفق تجربة آمنة ومريحة لا تنسى لزوارنا.

ونفذت مطارات دبي عدداً هائلاً من الإجراءات الاحترازية طوال رحلة المسافرين للحفاظ على صحة وسلامة عملائها وموظفيها، وتشمل هذه الإجراءات شاشات زجاجية واقية عند إنجاز إجراءات السفر والجوازات، والفحص الحراري وقياس درجات الحرارة في نقاط مختلفة بين كاونترات إنجاز إجراءات السفر وبوابات المغادرة، وإجراءات التباعد الجسدي وزيادة مستويات التعقيم وفقاً للمعايير الدولية على النحو الذي تحدده السلطات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتم اتخاذ هذه الإجراءات للتأكد من أن كل من يستخدم مطارنا بوابةً إلى دبي يمكن طمأنته بأننا نبذل قصارى جهدنا لضمان تمتعهم بإقامتهم.

وتم إعادة تصميم رحلة فلاي دبي للمسافرين وفق مفهوم جديد لتمكين السفر في بيئة آمنة تقلل من اتصال الطاقم والمسافرين، وسيحصل كل راكب على وجبة خفيفة مجانية أو وجبة على متن الطائرة أثناء الرحلة، ويتم تغيير الهواء في المقصورة كل دقيقتين إلى ثلاث دقائق ويكون معقماً عندما يدخل المقصورة بعد المرور عبر مرشحات الهواء عالية الكفاءة (HEPA)، ويتم تعقيم طائرات فلاي دبي كل يوم بمنتجات تنظيف معتمدة من الشركة المصنعة.

وستوفر فلاي دبي المرونة الكافية لإجراء تغيير على تاريخ السفر، أو إعادة الحجز إلى رحلة أو وجهة أخرى مجاناً للمسافرين، وقد يتم تطبيق أي اختلافات في الأسعار وتخضع التذاكر لشروط وأحكام فلاي دبي.

وأعلنت فلاي دبي توفر رحلاتها للحجز عبر موقعها الشبكي flydubai.com مبدئياً إلى 24 وجهة حول شبكتها، وستستمر في إضافة المزيد من الوجهات وإعداد الرحلات المنتظمة خلال فصل الصيف، إذ تعمل فلاي دبي على الوجهات التالية والتي تخضع للموافقات الحكومية:

أديس أبابا (ADD)، ألماتي (ALA)، الإسكندرية (HBE)، عمان (AMM)، باكو (GYD)، بيروت (BEY)، بلغراد (BEG)، بوخارست (OTP)، دار السلام (DAR)، دوبروفنيك ( DBV)، جوبا (JUB)، كابول (KBL)، الخرطوم (KRT)، كييف (KBP)، كراكوف (KRK)، الكويت (KWI)، نور سلطان (NQZ)، سراييفو (SJJ)، صوفيا (SOF)، تبليسي (TBS) ويريفان (EVN) وزنجبار (ZNZ).

ويمكن إجراء حجوزات الرحلات على موقع flydubai.com، ويتعين على المسافرين التأكد من أنهم على اطلاع باللوائح الصادرة عن موقع (IATA Travel Centre) للسفر طوال رحلتهم.

ويلتزم المسافرون الدوليون الذين يخططون لرحلتهم إلى دبي ببروتوكولات سفر جديدة وخطوات واضحة لضمان رحلة آمنة قبل الهبوط في دبي، ويجب على الزوار الخضوع لاختبار PCR حتى أربعة أيام (96 ساعة) قبل تاريخ سفرهم، أو إذا لم يتم ذلك سيتم إجراء اختبار PCR عند الوصول إلى مطارات دبي، إضافة إلى ذلك، يتم تشجيع السياح على التحقق من إرشادات السفر في بلادهم للحصول على إرشادات حول الرحلات الخارجية لضمان سلامتهم، وستكون هناك حاجة إلى نموذج إقرار صحي كامل، إضافة إلى تأمين السفر الذي يغطي علاج كوفيد-19.

ولتنزيل إرشادات السفر الكاملة إلى دبي للمسافرين الدوليين يرجى زيارة الرابط التالي:

https://www.visitdubai.com/en/articles/coronavirus-advisory.

ولمعرفة المزيد عن استئناف رحلات فلاي دبي يمكن زيارة الرابط التالي:https://www.flydubai.com/en/flying-with-us/resumption-of-flights

يذكر أن فلاي دبي أنشأت شبكة تضم أكثر من 90 وجهة، وعلى مدار العقد القادم سينمو أسطول الناقلة ليصل إلى 236 طائرة، ومنذ أن بدأت عملياتها في يونيو 2009 تلتزم فلاي دبي بإزالة الحواجز أمام السفر وتسهيل تدفق حركة التجارة والسياحة وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة عبر شبكتها المتنامية باستمرار.

وقد صبغت فلاي دبي رحلتها بعدد من الإنجازات التي تمثل حجم الطموح المخطط للناقلة وفقاً للتالي:

• شبكة وجهات متنامية: بناء شبكة وجهات تصل إلى أكثر من 90 وجهة في 48 بلداً في كل من دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وأفريقيا ووسط آسيا والقوقاز ووسط وجنوب شرق أوروبا، إضافة إلى شبه القارة الهندية.

• فتح الأسواق غير المخدومة: فتح أكثر من 65 وجهة جديدة لم ترتبط سابقاً بخطوط أو رحلات طيران مباشر مع دبي أو لم تكن مخدومة من قبل أي من الناقلات الإماراتية من دبي.

• كفاءة الأسطول: تشغل الناقلة أسطولا من طراز واحد يتألف 51 طائرة يشمل طائرات بوينغ 737.

• طلبيات قياسية: وقعت الناقلة أكبر طلبيات من الطائرات ذات الممر الواحد في المنطقة خلال معرضي دبي للطيران في 2013 و2017.

• تعزيز الربط الجوي: نقلت فلاي دبي أكثر من 75 مليون مسافر منذ انطلاق عملياتها في عام 2009.

ولمزيد من الأخبار حول فلاي دبي يرجى زيارة: https://news.flydubai.com/ar.

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