منذ أن دخلت قيود الطيران حيز التنفيذ في مارس، لم تتوقف فرق فلاي دبي المتخصصة من جميع الأقسام والدوائر في الناقلة عن الاستعدادات للعودة للخدمة.

حرصت فلاي دبي على توفير كل الدعم للطلبات الحكومية الخاصة برحلات العودة فضلا عن رحلات الشحن التي ساهمت في انسيابية حركة السلع الأساسية عبر شبكة الناقلة وخارجها. وقد مكّنت الناقلة 23 ألف مسافر من العودة إلى ديارهم، كما استمر تشغيل رحلات الشحن الكاملة لضمان استمرار تدفق المواد الأساسية من البضائع والسلع التي يتم استيرادها لدبي وما بعدها. وخلال الفترة من أبريل وبداية يونيو، نقلت فلاي دبي 3.704.991 كجم من خلال 657 رحلة إلى 35 وجهة.

إضافة إلى ذلك، استمرت فرق فلاي في جهودها الموصولة استعدادا للعودة إلى الخدمة. خلال الشهور القليلة الماضية، تبنت الشركة مفهوما جديدا لرحلات المسافرين باتباع أفضل الممارسات من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) ومنظمة الصحة العالمية والهيئة العامة للطيران المدني وفقا لمعاييرها العالية الحالية.

تشمل هذه الجهود برنامجًا واسعًا للتعقيم عبر جميع نقاط الاتصال طوال مدة رحلة المسافر. وفي الوقت الذي تستعد فلاي دبي للعودة إلى الأجواء، يمكن الاطمئنان على النظافة على متن الطائرة حيث تتبنى الشركة برنامجا شاملا لتنظيف وتعقيم طائراتها كل يوم بمنتجات تنظيف معتمدة من الشركة المصنعة. في المقصورة، يتم تبديل الهواء كل دقيقتين إلى 3 دقائق ويكون معقمًا عندما يدخل المقصورة بعد المرور عبر مرشحات هواء الجسيمات عالية الكفاءة (HEPA) التي تزيل أكثر من 99.9٪ من أي جسيمات قد تكون موجودة.

يعمل فريق فلاي دبي من المهندسين المؤهلين وذوي الخبرات العالية على مدار الساعة لأداء مهام صيانة الطائرات وفق جدول موضوع لضمان الحفاظ على جميع طائراتها وفق أعلى مستويات الصلاحية للطيران استعدادًا للعودة إلى الخدمة.

تعمل فلاي دبي مع شركائها الاستراتيجيين في مطار دبي الدولي وكذلك المطارات عبر شبكتها لضمان أعلى ثقة للعملاء قبل العودة إلى الخدمة.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: «نحن سعداء بالإعلان الصادر عن السلطات الحكومية المختصة، ونوجه لهم كل الشكر على قيادتها القوية وتوجيهاتها المستمرة خلال هذه الأوقات غير المسبوقة. ستتيح لنا الخطوات التي اتخذت في جميع أنحاء دولة الإمارات العودة إلى الخدمة بطريقة آمنة وقياسية. لطالما كانت دبي مركزا عالميا للطيران وفقا لأعلى المعايير الدولية كما أن الجهود المشتركة من قبل مختلف أطراف الصناعة على مدى الأشهر القليلة الماضية ستسمح لركابنا بالسفر مرة أخرى في بيئة آمنة. ونحن دوما نتطلع إلى الترحيب بركابنا على متن طائراتنا».

ستعلن فلاي دبي عن مزيد من التفاصيل حول مفهوم رحلاتها الجديدة وجدول رحلاتها المنتظمة في الوقت المناسب.

حول فلاي دبي

من مقرها في دبي، أنشأت فلاي دبي شبكة تضم أكثر من 90 وجهة، وعلى مدار العقد المقبل سينمو أسطول الناقلة ليصل إلى 236 طائرة. ومنذ أن بدأت عملياتها في يونيو 2009، تلتزم فلاي دبي بإزالة الحواجز أمام السفر، وتسهيل تدفق حركة التجارة والسياحة وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة عبر شبكتها المتنامية باستمرار.

وقد صبغت فلاي دبي رحلتها بعدد من الإنجازات التي تمثل حجم الطموح المخطط للناقلة:

شبكة وجهات متنامية: بناء شبكة وجهات تصل إلى أكثر من 90 وجهة في 48 بلدا في كل من دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وأفريقيا ووسط آسيا والقوقاز ووسط وجنوب شرق أوروبا إضافة إلى شبه القارة الهندية.

فتح الأسواق غير المخدومة: فتح أكثر من 65 وجهة جديدة لم ترتبط سابقا بخطوط أو رحلات طيران مباشر مع دبي أو لم تكن مخدومة من قبل أي من الناقلات الإماراتية من دبي.

كفاءة الأسطول: تشغل الناقلة أسطولا من طراز واحد يتألف من 51 طائرة يشمل طائرات بوينغ 737.

طلبيات قياسية: وقعت الناقلة أكبر طلبيات من الطائرات ذات الممر الواحد في المنطقة خلال معرضي دبي للطيران في 2013 و2017.

تعزيز الربط الجوي: نقلت فلاي دبي أكثر من 75 مليون مسافر منذ انطلاق عملياتها في عام 2009.