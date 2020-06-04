تبدأ الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، اعتباراً من 10 يونيو بتشغيل رحلات ربط بين 20 مدينة في أوروبا، آسيا وأستراليا عبر أبوظبي. وستسمح هذه الخدمة للمسافرين على الرحلات الخاصة بالسفر بسهولة عبر عاصمة دولة الإمارات إلى عدد من الوجهات الرئيسية في مختلف أنحاء العالم.



وقد أطلقت الاتحاد مؤخراً رحلات ربط بين ملبورن وسيدني إلى لندن، ما يوفر رحلة ربط مباشرة من وإلى لندن عبر أبوظبي.



وخلال شهر يونيو، تستمر الاتحاد بتشغيل شبكة من الرحلات الخاصة من أبوظبي إلى عدد من الوجهات المعلن عنها سابقاً، وستتوفر بذلك رحلات ربط سلسة عبر أبوظبي من جاكرتا، كاراتشي، كوالالمبور، مانيلا، ملبورن، سيؤول، سنغافورة، سيدني وطوكيو إلى مدن أساسية في أوروبا منها أمستردام، برشلونة، بروكسل، دبلن، فرانكفورت، جنيف، لندن، مدريد، ميلان، باريس وزيورخ.



يمكن للضيوف الراغبين بالحجز زيارة موقع: www.etihad.com/transfer للاطلاع على الخيارات المتوفرة وعلى القوانين المطبقة في الوجهات الأخيرة. كما يمكن حجز التذاكر لهذه الرحلات عبر تطبيق الشركة الخاص بالهواتف الذكية أو بالاتصال على مركز الاتصال التابع للاتحاد للطيران على الرقم: 00971600555666، أو الحجز عبر وكلاء السفر.



تستمر الاتحاد بالالتزام بتوجيهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والحكومات والهيئات التنظيمية الخارجية، وقد عمدت إلى تطبيق برنامج تعقيم وسلامة مكثف لضمان أعلى مستويات النظافة في كل نقطة من رحلة ضيوفها، بما في ذلك خدمات الطعام، والتنظيف العميق للطائرات والمقصورات، وتطبيق الفحوصات الصحية عند تخليص إجراءات السفر والصعود إلى الطائرة، تقديم الخدمات على متن الرحلة، وتفاعل طاقم الطائرة، وتقديم الوجبات، وتطبيق إجراءات خاصة عند الخروج من الطائرة ونقل المسافرين براً وغيرها.



تتوافر معلومات إضافية حول التدابير الصارمة التي تتخذها الاتحاد للطيران لتوفير تجربة سفر صحية وسليمة على الموقع الإلكتروني: https://www.etihad.com/ar/fly-etihad/health-and-wellness



وكتدبير احتياطي، على المسافرين على رحلات الاتحاد للطيران ارتداء كمامة وجه طوال فترة الرحلة.