أعلن بنك البلاد عودة العمل في كافة الفروع ومراكز إنجاز في المملكة، لتقديم كافة الخدمات المصرفية والحوالات الدولية وفق إجراءات احترازية وتدابير وقائية يتم تطبيقها داخل فروع البلاد ومراكز إنجاز، وهي: (التباعد الجسدي بما لا يقل عن مترين - لبس الكمامات الطبية - القفازات - قياس درجة الحرارة عند المداخل - استخدام المعقمات الطبية)، وذلك وفق توجيهات وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة للحد من انتشار فايروس كورونا الجديد (COVID-19).

وستعمل فروع البلاد في مختلف مناطق المملكة من يوم (الأحد) إلى (الخميس) من الساعة 9:30 صباحا وحتى 4:30 مساء ما عدا منطقة مكة المكرمة من الساعة 9:00 صباحا وحتى 1:00 مساء ومراكز المبيعات من الساعة 9:30 صباحا وحتى 7:00 مساء، ولمزيد من المعلومات عن مواقع فروع بنك البلاد نأمل زيارة الرابط التالي: https://bilad.sa/d32c8

كما يحث البنك جميع العملاء على إمكانية تنفيذ جميع العمليات على مدار الساعة عبر جميع القنوات الإلكترونية:

تطبيق البلاد لـ«الأجهزة الذكية»

البلاد نت: www.bankalbilad.com

هاتف البلاد: 920001002

أجهزة صراف البلاد المنتشرة في جميع مناطق المملكة

تطبيق إنجاز للحوالات المالية الدولية

أجهزة إنجاز للخدمة الذاتية

بطاقات البلاد وأجهزة نقاط البيع وعمليات التسوق الإلكتروني

يذكر أن بنك البلاد يقدم خدمة التواصل على مدار الساعة مع عملائه عبر هاتف البلاد 920001002 والهاتف المجاني من داخل المملكة 8001230000 للاستفسارات العامة والملاحظات أو عبر جميع قنوات التواصل الاجتماعي Bankalbilad / @Enjazalbilad@

عبر منصات تطبيقات «تويتر»، «فيسبوك»، «إنستجرام» و«لينكد إن» و«سناب شات». أو عبر تطبيق الواتساب "WhatsApp" الموثق على الرقم 966920001002+.

بنك البلاد شركة سعودية مساهمة بسجل تجاري رقم 1010208295 وعنوان مقره الرئيسي 8229 المؤتمرات، الرياض 12711 – 3952، المملكة العربية السعودية، وخاضع لإشراف ورقابة مؤسسة النقد العربي السعودي ومرخص بموجب المرسوم الملكي 48/ م بتاريخ 21/9/1425هـ، 4 نوفمبر 2004م.