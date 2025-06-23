أطلقت دارة الملك عبدالعزيز مبادرة «وثائق الدارة» بوصفها خطوة علمية لتنظيم الوثائق التاريخية الوطنية وإتاحتها للباحثين والمهتمين. وتركز المبادرة على إتاحة الوثائق التاريخية ذات القيمة العلمية بعد مرورها بمراحل متكاملة تشمل الترميم والمعالجة الفنية والحفظ والرقمنة، بما يضمن حفظها وفق معايير علمية متقدمة.

وتهدف المبادرة إلى إتاحة الوثائق بصورة منظمة تسهّل الوصول إليها، بما يعزز من دعم البحث العلمي والدراسات المتخصصة في تاريخ المملكة العربية السعودية والجزيرة العربية. كما تسعى إلى تمكين الباحثين والمهتمين من الوصول إلى مصادر تاريخية موثوقة، وتشجيع مشاركة الجمهور في استثمار محتوى الوثائق ونشره بأساليب متنوعة. وتولي المبادرة عناية خاصة بتحقيق التكامل بين حفظ الوثائق وتقديم خدمات رقمية متقدمة، تسهم في تعزيز الوعي بالتاريخ الوطني وتوثيقه.

وتستهدف المبادرة المهتمين بالتاريخ الوطني، والباحثين وطلاب الدراسات العليا، إضافة إلى المؤسسات التعليمية والثقافية، والإعلاميين وصنّاع المحتوى، لتكون الوثائق التاريخية أداةً علمية متاحة تدعم المعرفة وتغذي الوعي الوطني.