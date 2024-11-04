لليوم الثاني على التوالي تتواصل فعاليات الأيام الثقافية السعودية - اليمنية تحت شعار «انسجام عالمي»، التي تقيمها وزارة الإعلام بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه في حديقة السويدي بالعاصمة الرياض.

وقدم عدد من الفنانين اليمنيين وصلات فنية رائعة نالت استحسان آلاف الحضور الشعبي الكبير الذي فاق التوقعات.

وقدم الفنانون سلطان ومهيوب وسهى المصري وصلات فنية رائعة.

وتضمنت الفعالية معارض للأزياء الشعبية والحلي والفضة القديمة الذي تشتهر بهما اليمن والسعودية، ومعرضا للفنون التشكيلية، إضافة إلى معارض للجهود السعودية في اليمن قدم فيها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عرضا لـ ٢٦٣ مشروعا سعوديا تنمويا في اليمن.

واستعرضت الفرق الفنية الرقصات الشعبية للبلدين والشعبين الشقيقين خلال جولة في باحات الحديقة التي لفتت أنظار الجماهير الغفيرة.

وطاف الزوار من المثقفين والإعلاميين اليمنيين والعرب والدوليين في أنحاء المعارض.

كما تضمنت الفعالية عرضاً للأكلات الشعبية للبلدين السعودية واليمن، عرضت في باحات الحديقة ضمن الفعالية.

فيما عبر عدد من المسؤولين والإعلاميين اليمنيين عن سعادتهم بهذه الفعالية، مؤكدين أن مثل هذه الفعاليات تعزز الاتصال الثقافي والفني بين البلدين وترسل رسائل قوية للشعوب أن السعودية واليمن جزء لا يتجزأ ثقافة وتاريخا وحضارة.