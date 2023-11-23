أقامت هيئة الإذاعة والتلفزيون احتفالها السنوي بمناسبة «اليوم العالمي للتلفزيون»، بحضور وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون سلمان بن يوسف الدوسري، والرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر، والرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي، وعدد من أصحاب المعالي والمسؤولين وجمع من الإعلاميين القدامى ورموز المجتمع.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد الحارثي خلال كلمته في الحفل «إن الحراك الذي تعيشه المملكة يعكس الثقل السعودي والدور الذي تلعبه المملكة على المستوى العالمي، ليس فقط في الجانب السياسي إنما في جميع المجالات، يلهم الهيئة لمواكبته وأن نكون جزءاً منه حيث أضحت الرياض عاصمة الزخم والحراك الذي لا يتوقف»، مقدماً بمناسبة اليوم العالمي للتلفزيون الشكر لكل من أسهم في بناء وتطوير هذا الكيان الإعلامي الوطني منذ ١٩٦٥ حتى الآن.

وقدم الحارثي التهنئة لوزير الإعلام سلمان الدوسري ومنظومة الإعلام السعودي بعد حصول الهيئة على جائزة Broadcast pro العالمية أخيراً عن مشروع الاستوديو الجديد A الذي يشمل أحدث التقنيات العالمية والواقع الافتراضي والواقع المعزز، مبيناً أن هذا المشروع يواكب مرحلة التحول التي تشهدها الهيئة وسيبدأ البث منه خلال الأسابيع الستّة القادمة.

وقدم الحارثي شرحاً موجزاً عن طموحات هيئة الإذاعة والتلفزيون ومشاريعها قائلاً «اليوم أكملنا في قناة «السعودية الآن» أكثر من ٢٠٠ ساعة بث تلفزيوني مباشر إذ إن هذا المشروع يعد مرآة تعكس الحراك التنموي في مختلف مناطق المملكة».

وأعلن الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون إطلاق مشروع «سما» وهو عبارة عن منصة رقمية تجمع الأرشيف الرقمي وتشمل أكثر من مليون مادة رقمية ومن المتوقع انطلاق المشروع خلال الربع الأول من 2024.

وعلى صعيد المشاريع الكبرى أعلن الحارثي موعد انطلاق المنتدى السعودي للإعلام بنسخته الثالثة، ومعرض مستقبل الإعلام «فومكس» خلال فبراير 2024 بتنظيم من هيئة الإذاعة والتلفزيون بالتعاون مع هيئة الصحفيين السعوديين.

وأضاف الحارثي أن المنتدى سيشهد وجود أكثر من 250 متحدثاً وخبيراً حول العالم ووجود أكثر من 200 شركة محلية وعالمية في المعرض المصاحب «فومكس»، مشيراً إلى أن إقامة مثل هذه الفعاليات المتخصصة بالإعلام ستسهم في مستوى جودة صناعة الإعلام وتدفعه لمواكبة أحدث تقنيات تلك الصناعة المتغيرة بشكل مستمر.

وفي نهاية الحفل كرم الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد الحارثي والرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر طلاب وطالبات الدفعة الثانية من خريجي البرنامج التدريبي «المنتج والمقدم التلفزيوني» المشترك بين الهيئة ونيوم، إذ تم تكريم 35 متدرباً أكملوا 360 ساعة تدريبية على مدى ستّة أسابيع، اكتسبوا خلالها خبرات متخصصة في مجالَي التقديم التلفزيوني والإنتاج، وقدم البرنامج التدريبي 13 مدرباً من الخبراء المحليين والإقليميين والعالميين.

وحملت هيئة الإذاعة والتلفزيون على عاتقها الارتقاء بالإعلام السعودي للوصول إلى ما يطمح له المواطن؛ بتقديم المحتوى الجيد، والتركيز على الإعلام المسؤول والعصري الذي يلبي مختلف الاهتمامات والأذواق، بما يتواكب مع التطور المتسارع الذي تعيشه المملكة في قطاعاتها كافة توافقاً مع رؤية المملكة 2030، إذ تم إطلاق منصة «الأولى» اتساقاً مع التوجه نحو التحول الرقمي بالتزامن مع إطلاق موقعين لقناتَي «السعودية» و«SBC» اللتين تعرضان محتوى قوياً وثرياً، تماشياً مع خطط الهيئة لتطوير محتوى القنوات والبرامج وجميع وسائل التواصل التابعة لها، فضلاً عن المحتوى الإذاعي والتلفزيوني الغني الموجود لدى هيئة الإذاعة والتلفزيون، وأرشيفها الذي يضم مواد متنوعة وضخمة.