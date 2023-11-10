وقعت الكاتبة نورة عبيد السلمي المعلمة بالمدرسة الابتدائية المئتين في جدة، كتابها «قصتي مع التعلم عن بعد في جائحة كورونا» ضمن معرض الرياض الدولي للكتاب الذي أقيم في العاصمة أخيراً.وتتناول الكاتبة في كتابها سلسلة مِن قصص زهرات المستقبل، طالبات الصف الأول الابتدائي مع التعلُّم عن بُعد أثناء جائحة كورونا، ومشاعرهنَّ، وكيف كنَّ يخطِّطن لاستقبال عامهنَّ الدراسي الجديد، وانتقالهنَّ مِن التمهيدي إلى الصفِّ الأول، وكلهنَّ شغف وشوق لمشاهدة مدرستهنَّ، والتعرُّف على أرجائها، والتعرُّف على معلِّماتهنَّ وصديقاتهنَّ، ومِن هنا بزغت فكرة ضمّ هذه التجارب للمرحلة الاستثنائية في ثنايا كتاب مميز يحوي تفاصيل هذه القصة.