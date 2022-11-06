كشفت اللجنة المنظمة للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي ينطلق في 9 نوفمبر الجاري بالرياض عن تسجيل رقم قياسي جديد، حيث سجل موقع المهرجان الإلكتروني نحو 5000 مشارك لحضور فعاليات المهرجان، إضافة إلى 500 إعلامي من مختلف أنحاء العالم.

ويقام المهرجان في نسخته الـ22 بمدينة الرياض في الفترة بين 9-12 نوفمبر 2022.

ويجمع المهرجان المبدعين العرب والمسؤولين والمهنيين العاملين في القطاع السمعي والبصري والفاعلين في مجال الصوت والصورة والاتصالات والتكنولوجيات الحديثة.

ويضم المهرجان معرض «الأسبو» للإذاعة والتلفزيون، بمشاركة الهيئات الأعضاء والشبكات التلفزيونية والمحطات الإذاعية الخاصة، والقنوات الدولية الناطقة بالعربية، وأشهر الشركات العالمية المصنّعة للتجهيزات التقنية والمدمجة، وشركات الإنتاج الإعلامي.

ويفتتح المهرجان في قلب العاصمة الرياض بفندق هيلتون المطار بحفل فني كبير، يكرم فيه عدد من الشخصيات الإعلامية والفنية التي أثرت الساحة العربية بإنتاجاتها المرئية والمسموعة لأعوامٍ عدة، إضافة إلى إقامة حفل غنائي في اليوم الأول، يحضره عدد كبير من الإعلاميين والمتخصصين الذين يشاركون في أعمال المهرجان.

كما يتوج المهرجان الفائزين بالمسابقات التلفزيونية والإذاعية، حيث تعلن اللجان النوعية الفائزين بـ60 جائزة ذهبية وفضية، بينها 32 جائزة تلفزيونية في المسابقات الرئيسية والموازية، و32 جائزة إذاعية.