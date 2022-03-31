أنهت قنوات اقرأ الفضائية برامجها الرمضانية لهذا العام بعد أشهر من العمل المتواصل من الإعداد والتحضير كان أهمها برنامج قلب الحضارة وهو سلسلة وثائقية تاريخية حضارية لمنجزات يفخر بها المسلمون حول العالم من المملكة العربية السعودية (قلب الحضارة)، كما تنوعت البرامج بين الإسلامية المباشرة وبرامج الأسرة والمطبخ والوثائقيات على شاشتها وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاق #تابع_اقرأ.

أكملت اقرأ تصوير معظم البرامج المسجلة التي تم تصويرها في مواقع عدة حول العالم بدءاً من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وكندا وبعض الحلقات والتقارير من دول المغرب العربي وأوروبا وأفريقيا.

باقة من البرامج المنوعة التي تلبي اهتمامات الأسرة منها تساؤلات الصائمين وأحكام وفوائد الصيام يجيب عليها يومياً على الهواء مباشرة فضيلة الشيخ د.عبدالله المصلح في (فتاوى رمضان) ومسابقة (تراتيل رمضانية) قرآنية تشنف آذان المشاهدين بتلاوات عطرة من المشاركين حول العالم على الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ د.أيمن رشدي سويد ويقدمها إسماعيل الشبلي، وأطباق شرقية وغربية بنكهة سعودية يقدمها الشيف عدنان يماني في (عيش وملح)، و(بيت سارة2) الدكتورة سارة حورية تقدم نصائح صحية وغذائية مهمة لحياة أفضل، وفي برنامج (حدثتني الهجرة) الدكتورة رفيدة حبش تنقل من كندا تجربتها في الهجرة ودروساً من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي برنامج (يا ليتني قدمت لحياتي) باقة من النصائح الهادفة لأسلوب حياة مبسط لكل مسلم لتكون النهاية سعيدة تقدمه الدكتورة رشا نبيل، دعوة للإيجابية وللمبادرة في الحياة لتكون أسعد وأنجح وأكثر فاعلية في مجتمعك ولسان حالك يقول (نعم أستطيع) يقدمه د.سعيد القاضي، وتنقل اقرأ أجواء رمضانية بقوالب روحانية من مدن عالمية ومحلية في برنامج (رمضان مبارك). وأما برنامج (رحلة في مدينة) يسبر أغوار أهم المدن العالمية وعادات المسلمين وأكلاتهم ونمط حياتهم، المساجد ملاذ الأفئدة المؤمنة باختلاف تاريخها وطبيعة الأرض من حولها نتعرف على 30 مسجداً حول العالم لكل منها قصة في برنامج (مساجد حول العالم)، بشائر رائعة وجميلة من وحي الكتاب والسنة يسردها الدكتور محمد القايد في برنامج (ابشروا)، وفي برنامج (أنه محمد صلى الله عليه وسلم) والسيرة النبوية العطرة معين لا ينضب لنتعلم منها الخلق العظيم والقيم الإنسانية والتعامل الراقي مع الأستاذة اعتدال إدريس، وفي برنامج (علماء المستقبل) لقاءات خاصة ومنوعة نبحر بها مع إبداعاتهم وابتكاراتهم وطموحاتهم وفكرهم المستنير، ومن الأردن برنامج (خطوة عزيزة) النجم محمد الفهيد يتجول في شوارع المدن الأردنية مع المستضيف علي بركات ليتعرف على أهم المواقع السياحية والأثرية في أرض النشامى، وبرنامج (وقفة مع آية) للشيخ صلاح باعثمان والشيخ علي باقيس يقدم برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم وبرنامج للشيخ سعد الشثري وبرنامج (حالة حب) الشيخ جابر البغدادي في ضيافة الداعية مجدي إمام وحالات حب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.