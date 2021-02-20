على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بسبب جائحة «كورونا»، قررت جامعة صحار بسلطنة عمان إقامة مهرجانها المسرحي بدورته التاسعة محليا والأولى عربيا خلال الفترة من 24-27 مارس القادم، عبر المنصات الالكترونية (اليوتيوب والانستقرام). وفي هذا الصدد، أكد رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان أ.سيف الهنائي أنه تم تأكيد مشاركة 15 جامعة محلية وخليجية وعربية في هذه الدورة الاستثنائية من خلال عروض مسرحية طلابية قدمت في السابق لعرضها عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال هذا المهرجان الافتراضي الذي يعد الأول من نوعه في الوطن العربي، لاستمرار العجلة الثقافية الطلابية وتوسيع نطاقها في ظل جائحة كورونا وهو تأكيد بأن المسرح هو المرآة الثقافية الأبرز المعبرة عن ثقافات الشعوب في ظل الظروف التي نعيشها حاليا.

وأضاف الهنائي أن جامعة صحار استعدت لهذه الدورة الاستثنائية بشكل جيد حتى تظهر بالشكل الملائم للجميع عبر المنصات الالكترونية بفضل تعاون وتكاتف المسؤولين في جامعة صحار التي تحرص دائما على تقديم الأفضل للطلاب محليا وعربيا لتنمية مواهبهم الإبداعية في مجال المسرح وعناصره الأخرى. وقال: هذه الدورة ستشهد للمرة الأولى مشاركة إخواننا بالوطن العربي بعد النجاحات التي تحققت في الدورات السابقة التي اقتصرت على مشاركة الجامعات العمانية وهذا التوجه والانفتاح مع الجامعات العربية الأخرى حتى يستفيد منه الجميع.

وأشار رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان إلى أن آخر موعد لاستلام العروض المسرحية المشاركة في الداخل والخارج هو 4 مارس المقبل، مبينا أن المهرجان شكل لجنة إعلامية للمهرجان يرأسها الصحفي مفرح الشمري من دولة الكويت وعضوية عدد من الصحافيين والإعلامين في سلطنة عمان والوطن العربي.