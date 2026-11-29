صعدت نقابة التمريض في مصر تحركاتها ضد مسلسل «عنبر الموت»، بعد تقديم بلاغ إلى النائب العام اعتراضًا على الصورة التي يقدمها العمل عن المهنة والعاملين بها، إذ خاطبت ثلاث جهات رسمية مطالبة بمراجعة محتوى المسلسل والتدخل لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مع بحث إمكانية وقف عرضه.

3 مخاطبات رسمية

وأعلنت النقابة العامة للتمريض، برئاسة الدكتورة كوثر محمود، في بيان رسمي، توجيه خطابات إلى ثلاث جهات رسمية وهم الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونقابة المهن التمثيلية في مصر، مطالبة كل جهة بفحص العمل والتعامل مع الشكوى وفق اختصاصاتها.

وطالبت القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية جمال عيسى بإعادة مراجعة المسلسل ومحتواه الدرامي، فيما دعت رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المهندس خالد عبد العزيز إلى التحقق من مدى التزامه بالضوابط الإعلامية. كما خاطبت نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي لاتخاذ موقف مهني ونقابي تجاه العمل.

أسباب الاعتراض

وأكدت الدكتورة كوثر محمود أن اعتراض النقابة لا يرتبط بمشهد أو شخصية محددة، وإنما بالصورة العامة التي يقدمها المسلسل عن مهنة التمريض، معتبرة أنها لا تعكس حجم المسؤوليات الإنسانية والمهنية التي يتحملها العاملون في المستشفيات، ودورهم في رعاية المرضى والتعامل مع الحالات الحرجة وإنقاذ الأرواح.

وشددت على أن النقابة لا تعارض حرية الإبداع أو تناول المشكلات داخل المؤسسات الصحية، لكنها ترفض تعميم الصور السلبية بما قد يؤثر في نظرة المجتمع إلى الممرضين والممرضات، مؤكدة تمسكها بمواصلة الإجراءات القانونية والنقابية لحماية مكانة المهنة.

وكان أثار مسلسل «عنبر الموت» موجة من الانتقادات خلال الأيام الماضية فور عرضه عبر أحد المنصات الإلكترونية، بعدما دخلت نقابة التمريض المصرية على خط الأزمة، معترضة على مضمون العمل وما اعتبرته انتقاصًا من مكانة المهنة وتشويهًا لصورة العاملين بها، ومطالبة بالتدخل لوقف عرضه.

صناع العمل

يجمع مسلسل «عنبر الموت» المكون من 12 حلقة كوكبة من النجوم يتصدرهم منة شلبي إلى جانب علي قاسم ورشدي الشامي وحمزة العيلي وأحمد خالد صالح، ويأتي العمل من إنتاج أحمد طارق وإخراج كريم الشناوي، بينما تتولى ورشة سرد كتابته تحت إشراف الكاتبة مريم نعوم.