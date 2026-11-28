واجه الفنان المصري توفيق عبد الحميد موجة من الانتقادات عبر منصات التواصل الاجتماعي، عقب إعلانه رغبته في التبرع لمساندة أسر ضحايا حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، بعدما أثار منشوره تفاعلًا واسعًا بين المتابعين، وانقسمت التعليقات حول دوافعه من وراء هذه الخطوة.

ووجه بعض المتابعين اتهامات للفنان بمحاولة جذب الانتباه واستغلال الحادث لتحقيق انتشار على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر «الترند»، معتبرين أن إعلانه عن رغبته في التبرع لم يكن بحاجة إلى النشر عبر حسابه الشخصي، وهو ما وضع مبادرته في دائرة الجدل.



الرد على اتهامات الترند

في المقابل، رفض عبد الحميد هذه الاتهامات، مؤكدًا أن هدفه لم يكن البحث عن الشهرة أو لفت الأنظار، وإنما الاستفسار عن وسيلة تتيح له تقديم المساعدة للمتضررين، في ظل ظروفه الصحية التي تعوق حركته وتجعله يعتمد على كرسي متحرك.

وكتب الفنان عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «لا أفكر في اللقطة والترند ولا أهتم بهذه الأمور، ومعنديش الانستا بي ولا أستطيع الحركة بدون كرسي متحرك، علشان كده سألت».



بداية الأزمة.. ماذا طلب الفنان؟

وكان توفيق عبد الحميد قد أعلن، في منشور سابق، رغبته في التبرع لصالح ضحايا حادث الوراق، موضحًا أن المبلغ الذي يستطيع تقديمه ليس كبيرًا، لكنه يرغب في المشاركة بما يملكه، إذ كتب: «نواية تسند الزير، عايز أتبرع لصالح ضحايا حادث الوراق، بس مبلغ مش قد كده».



حادث الوراق يشعل موجة من التضامن

وشهد الطريق الدائري بمنطقة الوراق في محافظة الجيزة حادثًا مأساويًا، بعدما اشتعلت النيران في سيارة نقل محملة بمواد بترولية، وامتدت إلى عدد من السيارات والدراجات البخارية بمحيط الواقعة، ما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، وأثار موجة من الحزن والتعاطف، إلى جانب دعوات لتقديم الدعم والمساندة للأسر المتضررة.