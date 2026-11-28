تستعد مدينة العلا السعودية لاستضافة لقاء غنائي يجمع الفنان اللبناني فضل شاكر ونجله محمد فضل شاكر، في ختام عام 2026، من خلال حفل مشترك يطلان فيه على الجمهور مساء ليلة رأس السنة، في واحدة من الأمسيات المنتظرة ضمن الموسم الفني الذي تشهده المملكة.

ويحمل اللقاء طابعًا خاصًا، باعتباره يجمع جيلين من عائلة شاكر في تجربة غنائية واحدة، خصوصًا بعد تعاونهما سابقًا في أغنية «كيفك ع فراقي»، التي لفتت الأنظار إلى المساحة الفنية المشتركة بينهما.



موعد لقاء فضل شاكر ونجله

وحدد القائمون على الحفل يوم الخميس 31 ديسمبر 2026 موعدًا للأمسية، التي يستضيفها مسرح ثنايا العلا، ضمن برنامج فعاليات «شتاء العلا»، بالتزامن مع احتفالات استقبال العام الميلادي الجديد.

وبدأ طرح التذاكر إلكترونيًا عبر منصات الحجز المعتمدة، لإتاحة الفرصة أمام الراغبين في حضور الأمسية، التي تجمع النجم اللبناني ونجله في حفل واحد.



تفاصيل التذاكر

وتنوعت تذاكر الحفل على ثلاث درجات سعرية، وفقًا للفئات التي أعلنتها الجهة المنظمة، إذ تبلغ قيمة التذكرة البرونزية 900 ريال سعودي، والفضية 1200 ريال، بينما يصل سعر الفئة الذهبية إلى 1500 ريال.

وحددت الجهة المنظمة عددًا من ضوابط وشروط لدخول الحفل، أبرزها ضرورة الحصول على التذاكر مسبقًا، وألا يقل عمر الحاضرين عن 12 عامًا.



أغنيات فضل شاكر ولقاء فني مع نجله

وتمنح الأمسية جمهور فضل شاكر فرصة لاستعادة عدد من الأغنيات التي شكلت علامات بارزة في مشواره، وفي مقدمتها «يا غايب»، و«معقول»، و«لو على قلبي»، و«ضحكت الدنيا»، إلى جانب أعماله الأحدث «صحاك الشوق» و«أحلى رسمة».



تأجيل محاكمة فضل شاكر

وفي سياق مختلف، قررت المحكمة العسكرية اللبنانية تأجيل جلسة محاكمة فضل شاكر، التي كان مقررا انعقادها يوم الثلاثاء 25 نوفمبر الجاري، إلى 20 ديسمبر المقبل، لتكون المرة الثالثة التي تتأجل فيها الجلسة خلال الأشهر الأخيرة.

ويأتي القرار بعد تأجيلات متتالية بدأت في سبتمبر الماضي، على خلفية القضايا المتبقية بحق الفنان اللبناني، وسط انتظار لما ستسفر عنه الجلسة المقبلة من تطورات قضائية.