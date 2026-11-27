واجهت الفنانة المصرية أنغام موجة من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشرها صوراً من أحدث جلسات تصويرها عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، بالتزامن مع حالة الحزن التي خيمت على الشارع المصري إثر حادثة حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، الذي أسفر عن وفاة 31 شخصاً وإصابة 27 آخرين.

وأثار توقيت نشر الصور استياء عدد من المتابعين، الذين اعتبروا أن مشاركة جلسة تصوير جديدة لم تكن مناسبة في ظل تداعيات الحادثة، معربين عن استغرابهم من عدم نشرها رسالة تعزية عبر حسابها على «فيسبوك»، مثل عدد من الفنانين الذين حرصوا على مواساة أسر الضحايا.

تعليقات غاضبة تلاحق أنغام

وتوالت التعليقات المنتقدة على صور أنغام، إذ عبر متابعون عن استيائهم من توقيت نشرها، مطالبين بمراعاة حالة الحزن التي تعيشها الأسر المصرية، فيما كتب أحد المتابعين: «مش وقته خالص يا فنانة.. الناس ميتة متفحمة»، وعلّق آخر: «هو دا وقته يا فنانة؟ دا الإحساس نعمة بجد».

أنغام تقدم التعازي عبر «X»

وفي المقابل، حرصت أنغام على تقديم واجب العزاء لأسر ضحايا حادثة الوراق عبر حسابها الرسمي على منصة «X»، في الوقت الذي تركزت فيه الانتقادات على نشر صور جلسة التصوير عبر «فيسبوك» دون إرفاقها برسالة تعزية، ما فتح باباً واسعاً للنقاش بين متابعيها حول توقيت المنشور.

وكتبت أنغام: «بكل الحزن والأسى، أتقدم بخالص التعازي لأهالي ضحايا حادث الوراق الذي وقع اليوم، رحم الله من فقدوا حياتهم، وألهم أهلهم وأحبابهم الصبر والقوة، وخالص دعواتي بالشفاء العاجل لجميع المصابين».