يستعد الفنان السعودي عبد المحسن النمر للظهور في عمل درامي جديد بعنوان «محيسن»، يراهن على استعادة تفاصيل الحياة السعودية في الماضي، بمشاركة مجموعة من أبرز نجوم الدراما الخليجية.

وتتواصل حالياً عمليات تصوير المسلسل، تمهيداً لدخوله المنافسة الرمضانية لعام 2027، حيث ينقل العمل المشاهدين إلى مرحلة تاريخية تعكس طبيعة المجتمع الحساوي، وتكشف جوانب من حياته الاجتماعية وموروثه الثقافي، في معالجة تستند إلى خصوصية المكان وتفاصيله الشعبية.

«محيسن» يستحضر ذاكرة الأحساء

تتمحور أحداث المسلسل حول البيئة الحساوية في الزمن القديم، مستعيداً صوراً من حياة الأهالي وما ساد بينهم من عادات وتقاليد وروابط اجتماعية، لتشكل هذه التفاصيل الأساس الذي تنطلق منه الحكاية الدرامية.

عبد المحسن النمر يتصدر قائمة الأبطال

ويجمع «محيسن» كوكبة من الأسماء الفنية البارزة، يتقدمهم عبد المحسن النمر، بمشاركة إبراهيم الحساوي، وسمير الناصر، وسناء بكر يونس، وزهرة عرفات، ومحمد الهاشم، في توليفة تمثيلية تجمع خبرات متنوعة من الدراما السعودية والخليجية.

باسل الخطيب يقود الرؤية الإخراجية

ويتولى المخرج باسل الخطيب تقديم المعالجة البصرية والدرامية للعمل، مع التركيز على إعادة تشكيل ملامح الأحساء القديمة، والاهتمام بالتفاصيل التي تمنح الأحداث مصداقيتها، وفي مقدمتها الأزياء والديكورات ومواقع التصوير وطبيعة الحياة اليومية خلال تلك المرحلة.

موعد عرض المسلسل

ومن المنتظر أن يحجز «محيسن» مكانه ضمن خريطة الدراما السعودية في رمضان 2027، بالتزامن مع استمرار التصوير استعداداً للموسم المقبل.