علق الفنان المصري محمد رمضان على حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، موجهاً تحذيراً إلى الشباب من مخاطر السرعة الزائدة والقيادة بتهور، ومطالباً إياهم بعدم تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر من أجل الاستعراض أو مخالفة قواعد المرور.

وشارك رمضان متابعيه عبر حسابه على «إنستقرام» رسالة شدد خلالها على ضرورة إدراك عواقب التصرفات غير المسؤولة خلف عجلة القيادة، داعياً كل شاب إلى تخيل أن أحد أفراد أسرته قد يكون بين ضحايا مثل هذه الحوادث، قائلاً: «كل ثانية تهور ممكن يكون ثمنها حياة إنسان بريء».

محمد رمضان: حياة الناس أمانة

وحذر الفنان من تحويل الطرق إلى ساحات للسباق، أو استخدام السيارات في استعراض السرعة والمهارة، لافتاً إلى أن مثل هذه التصرفات قد تنتهي بكارثة تطال أشخاصاً لا علاقة لهم بمخالفات السائقين.

واختتم رمضان رسالته بالتأكيد على أن الندم لن يعيد من فقدوا حياتهم، داعياً إلى احترام قواعد المرور والحفاظ على أرواح المارة وقائدي السيارات، كما ترحم على ضحايا الحادث، وتمنى الشفاء للمصابين والسلامة للجميع.

وفي سياق متصل، شارك محمد رمضان أسر ضحايا حادث الوراق أحزانهم، معرباً عن مواساته لأسر المتوفين، ومتمنياً الشفاء للمصابين والرحمة لمن فقدوا حياتهم جراء الحادث.

وعبر الفنان عن تعازيه من خلال فيديو نشره عبر حسابه على «فيسبوك»، وجه فيه كلماته إلى أهالي الجيزة وجميع المصريين، داعياً الله أن يحفظ البلاد وأهلها من الحوادث والمخاطر.

أحدث أعمال محمد رمضان

وبعيداً عن تداعيات الحادث، يستمر محمد رمضان في تصوير مسلسله «عشماوي»، الذي يستعد من خلاله للعودة إلى المنافسة الدرامية في رمضان 2027.

ويشارك في بطولة المسلسل باسم سمرة، ويسرا اللوزي، وإسعاد يونس، وسيرين عبدالنور، وسارة التونسي، وانتصار، وهناء الشوربجي، وعصام السقا، ووليد فواز، ومحسن منصور، وشريف دسوقي، والعمل من إخراج بيتر ميمي، وتأليف محمد إسماعيل أمين