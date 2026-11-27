رصد متابعون للشأن الثقافي والأدبي في وطننا العربي غياب أو خفوت ضوء مشاريع وكيانات ومبادرات ثقافية وأدبية (أهلية) وتواريها عن الأنظار كُلياً، دفعة واحدة أو تدريجياً. وأرجع الراصدون أصل المشكلة إلى غياب مؤسسيها الأُوَل، وانعدام المأسسة، وتراجع اهتمام الورثة والوكلاء بالواجب المجتمعي والثقافي، وإيثار مشاريع ربحية تدر مكاسب. وهنا مساحة نقاش مع مستشارين ثقافيين لإضاءة ما يمكن للاستدراك على ما هو قائم، وحماية المشاريع الثقافية مستقبلاً، وتطلّعاً للنهوض بما ضعف منها، وإبداء وجهات النظر حول الأسباب والمعالجات.

ربيع: اهتماماتي ليست بالضرورة لابني وحفيدي

يرى الكاتب محمد ربيع الغامدي أن المشروع الثقافي إن لم يلتحق بعجلة أكبر يعتريه اللهاث ويتوقف، وعدّه من سنن الحياة التي لا تقبل إلا الطفيف جداً من التعديل. كون ما يحبّه ليس بالضرورة أن يحبه ابنه، ولو نازع الأب ابنه ليكمل مسيرته؛ فلن ينازع الابن أبناءه مستقبلاً بنفس الطريقة، مؤكداً أن مشروعه الثقافي قابل للازدهار في حياته، ونصف مزدهر في حياة ابنه، وربما ربع مزدهر في حياة الحفيد إلى أن يتلاشى في أحسن الأحوال.

وأوضح ربيع أن المشروع الثقافي الشخصي يتطلب مكاناً، ووقتاً، وجهداً ربما امتلكه صاحبه، وربما روّض نفسه على ذلك انتماء لمشروعه، لكن من يأتي بعده ربما لا يجد المكان ولا الوقت ولا الجهد، وربما لا يستطيع ترويض نفسه لخدمة ذلك الإرث.

وضرب ربيع مثلاً بالصحافة السعودية، التي ضمنت بالتحاقها بنظام المؤسسات استمرارا، رغم كل التغيرات من حولها. ها هي الآن ملء السمع والبصر، رغم أفول عصر الورق، وانقطاع منافذ البيع التقليدية، لافتاً إلى أن «المنهل» توقفت (وهي ذاكرة الثقافة السعودية) إثر رحيل مؤسسها ثم رحيل ابنه من بعده، فغابت عن السوق وغابت عن الشبكة العنكبوتية، ومثلها «الإثنينية» التي كانت ممتدة إلى مصر فتطوان.

واستعاد ربيع متاحف عدة، كان المهتمون يألفون زيارتها، إلا أنها بادت الآن عقب سيادتها، وانتهت مع أصحابها، عدا متحفا واحدا مما يتذكر، كان أهداه مالكه إلى مؤسسة ثقافية ما، فألحقه بذلك إلى عجلة أقوى وأكبر، مضيفاً أن مكتبات شخصية كبيرة وثرية تبددت على أيدي صبية الورثة، فيما مكتبات لا تزال قائمة إلى الآن (وبأسماء أصحابها) ضمن مكتبات أكبر وأوثق، منها مكتبات الجامعات أو الأندية الأدبية.

الجحدلي: غياب الدافع واختلاف الاهتمامات

ويؤكد المستشار الثقافي هاشم الجحدلي أنه لا يود أن يكون متشائمًا، إلا أنه لاحظ تعرّض أغلب المشاريع الثقافية غير الربحية، وبعض التجارية لنكسات، عندما رحل مؤسسوها، وانتهت غالبًا بتصفية المشروع أو نسيانه، وأرجع الأسباب إلى غياب الدافع، وعدم وجود المحفز، واختلاف الاهتمامات، مستعيداً «إثنينية عبدالمقصود خوجة» التي كانت ملء العين والبصر، وطلّت إصداراتها مطلب كل الباحثين، إلا أنها أقفلت أبوابها إلى الأبد، والدار السعودية للطباعة والنشر لمحمد صلاح الدين، إذ كانت مكتبة رائدة وأساسية في المملكة وتحديدًا في جدة، وفجأة توارت تمامًا بعد رحيل مؤسسها. ولفت الجحدلي إلى أن هناك نماذج لا تُعد ولا تحصى تكاد تأفل شمسها للغروب، أو توارت. وأضاف لا يتوقف الوضع عند تأسيس المشاريع وموتها، بل حجم المبادرات الداعمة للمؤسسات والجمعيات القائمة، كونها ترتبط دائمًا بالأب المؤسس الذي يرى في هذا الفعل واجبا ثقافيا أو مسؤولية مجتمعية، لافتاً إلى أنه برحيل الأب المؤسس يتولى عقبه ورثة لا يعنيهم الموضوع لا من بعيد ولا من قريب، ويرون أن دعمهم يفترض أن يوجه لقطاعات أخرى، ويرى أن القضية تحتاج إلى مراجعة حقيقية للمشاريع ومن يدعمها وكيف يستثمر هذا الدعم ولا يهدر والأهم كيف يستمر عبر مأسسة ليحقق الاستدامة.

الدعجاني: الحوكمة والوقف وغرس الفكرة

ويذهب مدير مركز حمد الجاسر المشرف على الخميسية سابقًا الكاتب سهم الدعجاني إلى أن السؤال هل تنتهي المشاريع العقارية أو الاستثمارية بشكل عام بموت أصحابها، أو مؤسسيها، أو غيابهم، أو مرضهم أو تقدمهم في العمر؟ ويجيب بـ(لا) وألف لا، موضحًا أن البعض يتسابقون عليها قبل أن تعلن وفاة صاحب تلك المشاريع الاستثمارية لقناعتهم بالمال وأهميته العالية، في مقابل الثقافة والفكر وقيمتهما المتدنية في مجتمعاتنا الشرقية إلا من رحم ربي، ولفت إلى أن المعالجة تبدأ من صيحة الميلاد، إذ وضع رجل الأعمال أو صاحب الثروة خطة طويلة الأجل وإستراتيجية لتنمية حب الثقافة والفكر لدى أبنائه، جنبا إلى جنب لعشق المال والثروة، كما فعل ويفعل ليل نهار لتنمية ثروته، وتطلّع إلى تأصيل المشاريع الثقافية خدمة لمجتمعاتهم، ويغرس في أولاده المسؤولية الاجتماعية، ليضمن الاستدامة الثقافية لمشاريعهم الفكرية، وتحويل حب الثقافة واحترام الفكر إلى «صفة سائدة» في وسط العائلة، وزرع ألفة بين الحرف والريال، ليظلوا في عناق مستدام، منذ مرحلة البدء والنشأة، والعناية برأس المال البشري لضمان المكانة المناسبة واللائقة برأس المال الثقافي لدى الأبناء والأحفاد.

وعدّ الدعجاني رأس المال الثقافي أبقى في ذاكرة المجتمع، كونه طريق الخلود وبقاء الذكر الحسن جنبًا إلى جنب مع المال الصالح، واقترح: إذا شعر صاحب الثروة، عدم اهتمام أبنائه وبناته بمشاريعه الثقافية، عمل خطة عاجلة لحماية رأس ماله الثقافي الذي سيبقى بعده ويخلد ذكره في خدمة الأوطان، بتحويل المشاريع الثقافية إلى مؤسسات حسب الأنظمة المعمول بها، ليضمن لها الاستدامة المالية، ويشكّل لها مجلس أمناء، ويمنح الأصلح من أبنائه أو بناته شرف رئاستها ومتابعتها عقب مماته أو في حال مرضه، مؤكداً نجاح مشاريع غدت نماذج وطنية تقود المشهد الثقافي دون خوف أصحابها عليها، ويراها قدوة حسنة، ومنها: مؤسسة الشيخ حمد الجاسر الثقافية، ومؤسسة محمد المشوح الثقافية، وغيرهما من المؤسسات الثقافية غير الربحية في وطننا المعطاء، والتي تناغمت مع عصر الرؤية وتحولت إلى مؤسسات مدنية تقود المشهد الثقافي من خلال استلهامها لثقافة «الوقف» في مجتمعنا، وتنميته، والعمل على الحوكمة لجميع مفاصلها والبحث عن شخصيات اعتبارية تقبل بالرئاسة الفخرية لتلك المؤسسات دعما لها وتشجيعا، ومن ثم تشكيل مجلس أمناء بعضوية وجهاء المجتمع ورجال الأعمال والمثقفين والمفكرين والكتاب والإعلاميين ليشرف على أنشطتها الثقافية وعلى أعمالها الممتدة إثر رحيل أصحابها الذين آمنوا بها ورعوها في حياتهم ولم يهملوها عقب موتهم.

الجلواح: الحريص عليها يكتب وصيّة

يجيب الشاعر محمد الجلواح بـ(نعم) في الغالب بكل أسف، ويحتكم فيها إلى النسبيّة، مشيرًا إلى أن ما يجعل المشروع الثقافي حيًا وحيويًا عقب رحيل صاحبه ترك (وصية) من صاحب المشروع تنص على استمرار مشروعه أو تأسيس (وقف استثماري) مخصص لاستدامة المشروع، والصرف عليه كما هو في (مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية) في الكويت.

وتوقف الجلواح عند إثنينية الوجيه عبدالمقصود خوجة التي شهدت تراجعًا قبل رحيله بسنوات، وأمسى كلما دخل المكتبة انتابته مشاعر مشوبة بالحزن والتأوّه أمام كتاب (الإثنينية) وأجزائه التي نافت على الثلاثين، إلى جانب الإصدارات (المقصودية) الأخرى.. وتساءل لماذا لم تستمر الندوة الثقافية السعودية المميزة التي امتدت لأعوام عدة؟، وهل عائلة الشيخ (عبدالمقصود خوجة) اكتفت بهذه الإصدارات، وانتهى كل شيء؟ وأضاف وغير الإثنينية مشاريع، منها (أحدية) الشيخ أحمد آل الشيخ مبارك الأسبوعية بالأحساء، إذ تحولت إلى (شهرية) غير منتظمة، وتقيم أمسيات (باهتة) كما وصف وبمواضيع مكرورة، وبدعوات (خاصة)، ومحدودة، وتمر أشهر دون أن يعلم بها أحد، وكأن عائلة آل الشيخ مبارك تقيمها فقط حفاظًا على ماء الوجه، وعلى (بقايا) الذكرى للأحدية.

ولفت إلى أن مؤسسة البابطين لا تزال مضطلعة بدورها، ويحرص سعود الباطين وإخوانه على احتفاظ المؤسسة بوهجها أيام والدهم الراحل، وإن كان هناك من يرى أنها في الفترة الأخيرة لم تعد في حضورها ونشاطها كما كانت في حياة مؤسسها من دورات ومهرجانات وملتقيات وأيام ثقافية وغيرها.

وأضاف، البعض ممن هو حريص وغيور أخبرني بأن مؤسسة البابطين في طريقها إلى الاكتفاء بما حققته من نجاحات، وحضور مميّز خصوصًا إنجازها الفريد لسلسلة (معجم البابطين) بمعاجمه الثلاثة رغم وجود (وقف استثماري) خاص للمؤسس.

وعزا الجلواح التراجع إلى عدم توفر نظام مؤسسي واستدامي، إضافة إلى أن الأسرة والأقارب لم يكن لديهم ذلك الاهتمام، وتطلع إلى أن يواصل الأبناء والورثة فتح المجالس التي عهد بها إليهم الآباء.

الموكلي: الدعم المادي شرط الاستدامة

يؤكد صاحب خميسية الموكلي في صبيا الشاعر عبدالرحمن الموكلي أن المشاريع الثقافية والأدبية الأهلية كانت بحاجة إلى نظام، موضحاً أن النظام صدر أخيراً عبر مركز القطاع غير الربحي، إلا أن آليات العمل تزهّد البعض خشية طول انتظار إجراءات تحتاج إلى وقت، وطالب بالدعم المادي لهذه المشاريع من وزارة الثقافة؛ كون هناك صناديق داعمة حريصة على تنوّع وتعدّد منابع ومصبّات الفعل الثقافي.