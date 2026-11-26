يبدو أن سيلفستر ستالون لا يكتفي بالنجاح الذي حققه مسلسله «Tulsa King»، بل يتطلع إلى توسيع عالمه الدرامي بمشروع جديد قد يجمعه مجدداً بأحد أبرز نجوم أفلام الحركة في هوليوود، أرنولد شوارزنيغر، في تعاون يعيد إلى الواجهة ثنائية سينمائية لطالما جذبت اهتمام الجمهور.

وكشف ستالون، خلال مقابلة مع مجلة «Cigar Aficionado»، عن رغبته في تقديم مسلسل مشتق من العمل، يتولى شوارزنيغر بطولته، مع احتمال التقاء الشخصيتين ضمن أحداث العمل، في تجربة تستحضر تعاونهما السابق في سلسلة أفلام «The Expendables».

وأبدى نجم هوليوود حماسه للفكرة، معرباً عن أمله في موافقة شوارزنيغر على خوض التجربة، إلا أن المشروع لا يزال في مرحلة الاقتراح، ولم يُعلن عن تحويله إلى عمل إنتاجي رسمي حتى الآن، وفقاً لموقع «Glamsham».

ويعيد هذا التصور إلى الأذهان المنافسة الشهيرة التي جمعت النجمين خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، عندما تنافسا على صدارة أفلام الحركة في هوليوود، قبل أن تتحول العلاقة بينهما من الخصومة إلى الصداقة، وصولاً إلى التعاون في عدد من الأعمال السينمائية، من بينها فيلم «Escape Plan».

توسيع عالم «Tulsa King»

وتأتي تصريحات ستالون بالتزامن مع التحضير لعمل جديد ضمن عالم المسلسل، يحمل اسم «Frisco King»، ويتصدر بطولته الممثل الأمريكي صامويل إل جاكسون، على أن يُعرض عبر منصة «باراماونت بلس» في 18 ديسمبر المقبل.

ويتكون المسلسل الجديد من 8 حلقات، مع ظهور خاص لستالون، في خطوة تعكس توجه صناع العمل نحو توسيع عالمه الدرامي وتقديم شخصيات وقصص جديدة.

وتدور أحداث «Tulsa King» حول دوايت مانفريدي، زعيم المافيا الذي يخرج من السجن بعد قضائه 25 عاماً خلف القضبان، ليجد نفسه أمام مهمة بناء نفوذ وإمبراطورية إجرامية جديدة في مدينة تولسا بولاية أوكلاهوما.

وبين طموح ستالون لتوسيع نجاح المسلسل واحتمال انضمام شوارزنيغر إلى عالمه، تبقى الفكرة معلقة على موافقة الأخير، وسط ترقب لما قد يحمله المشروع من تعاون جديد بين اثنين من أبرز نجوم أفلام الحركة في تاريخ هوليوود.