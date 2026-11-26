تستعد مدينة الرياض لاستقبال الفنانة السورية أصالة نصري في حفل غنائي جديد ضمن برنامج موسم الرياض 2026، إذ تلتقي جمهورها يوم الجمعة 4 ديسمبر المقبل، في أمسية تحمل عنوان «ليلة أصالة الشرق»، تقام على مسرح محمد عبده أرينا بمنطقة بوليفارد سيتي.

ويقام الحفل بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، ضمن الأمسيات الغنائية لموسم الرياض، بعدما أُعلن عن تفاصيله عبر الحسابات الرسمية للموسم، مع نشر الملصق الدعائي للأمسية، معلناً عن موعد لقائها الجديد بجمهورها في العاصمة السعودية.

ومن المتوقع أن تقدم أصالة خلال الحفل مجموعة من أشهر أغنياتها التي حققت انتشاراً واسعاً على مدار مشوارها الفني، إلى جانب أحدث أعمالها الغنائية، في برنامج موسيقي يستعرض محطات مختلفة من تجربتها الفنية.

وعلى صعيد الحضور الجماهيري، ينتظر طرح تذاكر الأمسية خلال الساعات المقبلة عبر المنصات الرسمية المخصصة لحجز فعاليات موسم الرياض، فيما لم تكشف بعد أسعار التذاكر أو الفئات المتاحة، على أن تعلن تتضح تفاصيل الحجز مع بدء البيع.

سرقة مجوهرات أصالة

وتفي سياق مختلف، تعرضت أصالة خلال الفترة الماضية لسرقة مجموعة من مجوهراتها، أثناء جولتها الفنية الأخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، في واقعة أثارت اهتماماً واسعاً، وسط تقديرات إعلامية قدرت قيمة المقتنيات المفقودة بنحو 6 ملايين دولار.

وكشفت أصالة في تصريحات تلفزيونية سابقة الكواليس، مؤكدة أن خسارتها لم تقتصر على القيمة المادية للمجوهرات، إذ تضمنت قطعاً تحمل ذكريات عائلية خاصة، من بينها مقتنيات مرتبطة بوالدها الراحل، إلى جانب هدايا تلقتها من زوجها الشاعر فائق حسن وأفراد أسرتها.