في لفتة لاستعادة إرث أحد أبرز رموز الفن اللبناني، اختارت وزارة الثقافة اللبنانية تخليد ذكرى الفناناللبناني الراحل زياد الرحباني من خلال إقامة تمثال تذكاري يجسد ملامحه في حديقة المكتبة الوطنية، وذلك بالتزامن مع مرور عام على ذكرى وفاته الأولى، واستذكارا لمسيرته التي تركت أثرا ممتدا في الموسيقى والمسرح والثقافة اللبنانية.

وجاءت مراسم الكشف عن التمثال بحضور وزير الثقافة غسان سلامة، والسياسي وليد جنبلاط، إلى جانب عدد من الشخصيات، في تكريم يستعيد تجربة فنية شكلت علامة فارقة في تاريخ الإبداع اللبناني.

تخليد إرث زياد

ومن جانبه، أعلن وزير الثقافة اللبناني غسان سلامة في مؤتمر صحفي على هامش الاحتفال عن استضافة حديقة المكتبة الوطنية للعمل النحتي، الذي نفذه الأخوان عساف، معربا عن تقديره لما يمثله الرحباني من قيمة فنية وثقافية.

ونشر سلامة عبر حسابه على منصة «إكس»: «تفخر وزارة الثقافة وتعتز باستضافتها اليوم تمثالا أنجزه الإخوة عساف لزياد الرحباني في حديقة المكتبة الوطنية، وفاء لمبدع عظيم من لبنان وتخليدا لذكراه».

ذكرى رحيله

ويعود رحيل زياد الرحباني إلى 26 يوليو 2025، حين توفي عن عمر ناهز 69 عاما، بعد مسيرة حافلة بالتجارب الموسيقية والمسرحية التي رسخت مكانته بين أبرز المبدعين اللبنانيين.

وقبل وفاته بأيام، نقل زياد الرحباني إلى المستشفى إثر تدهور حالته الصحية نتيجة معاناته من تليف الكبد، إذ شهدت حالته تراجعا ملحوظا خلال الأسبوعين الأخيرين من حياته، حتى توقف قلبه صباح السبت 26 يوليو 2025، ليفارق الحياة عن بعدها.

وترك الراحل مجموعة من الأعمال التي جمعت بين الموسيقى الحديثة والمسرح ذي الطابع الاجتماعي والسياسي، وتميزت بطرح ساخر وقراءة نقدية للواقع اللبناني، ما جعل تجربته حاضرة في الذاكرة الثقافية والفنية حتى بعد رحيله.