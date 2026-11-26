تواصل الفنانة اللبنانية نيكول سابا استعداداتها للمشاركة في موسم دراما رمضان 2027، بعدما انضمت إلى بطولة مسلسل «بأي ثمن»، الذي يجمعها بالفنانة المصرية روجينا، إذ بدأت أسرة العمل وضع اللمسات النهائية تمهيدا لانطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة، على أن يتكون المسلسل من 15 حلقة.

بدء التحضيرات

تستعد نيكول سابا لتقديم شخصية جديدة ضمن أحداث المسلسل، الذي تتولى كتابته السيناريست غادة عبد العال، ويخرجه تامر عشري، فيما تجرى حاليا التجهيزات الخاصة بالعمل واختيار التفاصيل النهائية قبل بدء التصوير.

وتأتي مشاركة نيكول في المسلسل ضمن اختيارات فنية جديدة تسعى من خلالها إلى تقديم أدوار متنوعة، والابتعاد عن الشخصيات التي سبق أن ظهرت بها، في تجربة تجمعها بروجينا للمرة الجديدة على الشاشة.

نيكول سابا و«وتقابل حبيب»

وسبق أن شاركت نيكول سابا في مسلسل «وتقابل حبيب»، الذي عرض خلال موسم دراما رمضان قبل الماضي، وجسدت خلاله شخصية «رقية العسكري»، وحققت تفاعلا جماهيريا لافتا، بعدما حظيت الشخصية باهتمام واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وضم العمل ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي وخالد سليم وبدرية طلبة وإيمان السيد وآخرين، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد حمدي الخبيري.

وعلى صعيد آخر، تعكف نيكول سابا على تحضيرات مجموعة من الأغنيات الجديدة بنظام السينجل خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع استعداداتها لإحياء عدد من الحفلات الغنائية الكبرى داخل مصر وخارجها.