اختارت الفنانة المصرية سوسن بدر إجراء عملية تجميلية لشد الوجه قبل نحو ثلاثة أشهر، بعدما لاحظت بعض التغيرات في ملامحها لم تعد تشعر بالرضا عنها، لكنها حرصت منذ البداية على ألا تؤثر الجراحة في شكلها المعروف أو تفقدها ملامحها المميزة.

سبب خصوعها للعملية

وخلال حديثها عن التجربة، أوضحت سوسن بدر في تصريحات تلفزيونية أن عدم ارتياحها لبعض التفاصيل في وجهها كان الدافع وراء التفكير في العملية، قائلة: «ملامحي بدأ يحصل فيها حاجات تخليني مش مبسوطة، ليه هفضل متضايقة؟».

وأكدت أنها ناقشت الأمر مع عدد من صديقاتها، قبل أن تلتقي الطبيب وتشرح له ما تريد تغييره، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على هويتها وشكلها الطبيعي، وقالت: «أنا عايزة أصلح حاجات بدأت تضايقني في ملامحي، وأفضل محتفظة بالخطوط اللي أنا بحبها».

شرطها قبل الجراحة

وعن لحظة اتخاذ القرار، أشارت سوسن بدر إلى أنها ترددت قبل الإقدام على جراحة في وجهها، حتى تمكنت من حسم الأمر والبدء في التجهيز للعملية، مضيفة: «إني آخد قرار إني أعمل عملية في وشي ما كانش سهل، لغاية ما أخدت القرار الشجاع وجيت له لأول مرة وبدأنا التحضير للرحلة».

رد الفعل بعد العملية

وبعد مرور ثلاثة أشهر على الجراحة، أبدت سوسن بدر ارتياحها للنتيجة، لافتة إلى أن التغيير كان ملحوظاً لدى الأشخاص الذين التقوا بها، لكنهم لم يتوقعوا أنها خضعت لعملية تجميلية.

أعمالها في رمضان 2027

تشارك سوسن بدر في موسم دراما رمضان 2027 من خلال مسلسل «سلطان الديب»، إذ تجسد شخصية والدة الفنان أحمد العوضي ضمن الأحداث، ويتكون العمل من 30 حلقة في إطار إجتماعي شعبي.

ويشارك في المسلسل كل من يارا السكري ورانيا يوسف ولجين خليفة ومحمود البزاوي، إلى جانب عدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.