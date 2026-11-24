تستقبل جدة عروض مسرحية «منتزه الخيران» على خشبة المسرح العربي، خلال الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر الجاري، بمشاركة مجموعة من نجوم الخليج ولبنان، يتقدمهم الفنان الكويتي بشار الشطي والفنانة اللبنانية ماغي بو غصن، الذيكشف تفاصيل العروض عبر حسابه على «إنستغرام»، مرحباً بلقاء الجمهور السعودي.

الترحيب بالجمهور السعودية

وشارك الشطي الملصق الدعائي للعمل، معلناً إتاحة التذاكر للجمهور، ووجه رسالة إلى الجمهور في جدة، أعرب خلالها عن حماسه للقاء محبي المسرح، قائلاً: «من ديرة المحبة الكويت إلى عروس البحر الأحمر جدة، جايينكم بكل الحب والشوق والفرح»، داعياً الجمهور إلى حضور العروض ومشاركتهم أجواء المسرحية.

قصة «منتزه الخيران»

وتقدم المسرحية تجربة كوميدية اجتماعية غنائية، من خلال مجموعة من الشخصيات التي تلتقي في مكان ترفيهي لقضاء وقت ممتع، لكن الزيارة تتحول إلى سلسلة من المواقف الطريفة والمفاجآت غير المتوقعة.

ويستحضر العمل اسم «منتزه الخيران»، الذي ارتبط بذكريات العائلات الخليجية وكان من الوجهات الترفيهية التي اعتادت زيارتها.

نجوم المسرحية

ويضم فريق التمثيل كلاً من ماغي بو غصن، وهيا عبد السلام، وبشار الشطي، وفؤاد علي، وعبدالله عبدالرضا، وإيمان الحسيني، وصمود المؤمن، وروان العلي، والغالية، ومحمد المنصوري، وفهد السلامة، ومشاري القبندي، وأحلام التميمي، والعمل من تأليف أحمد العوضي وإخراج شملان النصار.

آخر أعماله

وكان آخر أعمال بشار الشطي مسلسل «جناية حب»، الذي عرض في رمضان 2026 عبر أحد المنصات الإلكترونية، وشارك في بطولته إلى جانب يعقوب عبدالله وهيا عبدالسلام وحسين المهدي، والعمل مأخوذ عن رواية «السندباد الأعمى» للكاتبة بثينة العيسى، ومن إخراج سعيد الماروق وتأليف بلال فضل.