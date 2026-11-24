جددت الحديث الفنانة المصرية روجينا عن الخلافات التي صاحبت مسلسل «حكايات زوج معاصر» قبل 22 عاماً، معربة عن استيائها من تصريحات الفنان المصري أشرف عبد الباقي بشأن كواليس اختيار بطلات العمل، مؤكدة أن حديثه لم يتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بمشاركتها في المسلسل.

وكشفت روجينا، في تصريحات تلفزيونية، تفاصيل الأزمة التي بدأت قبل التصوير، موضحة أن المخرجة شيرين عادل عرضت عليها تقديم البطولة النسائية في الحلقات الثلاثين، ووافقت بعد قراءة السيناريو وتوقيع العقد، وبدأت الاستعدادات للتصوير.

تغيير اتفاق البطولة

وأضافت أنها فوجئت لاحقاً بإبلاغها تغيير الاتفاق، ليصبح العمل موزعاً بين ثلاث بطلات، بواقع 10 حلقات لكل فنانة، وهو ما لم تتقبله في البداية، ودفعها إلى طلب الانسحاب واستعادة عقدها.

وأشارت إلى أنها توجهت برفقة زوجها الفنان أشرف زكي إلى عبد الرحمن حافظ، رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي آنذاك، لبحث الأزمة ومحاولة الاعتذار عن العمل، لكنها لم تتمكن من الانسحاب، واضطرت إلى استكمال التصوير رغم اعتراضها على التغيير.

جيهان راتب ضمن كواليس الأزمة

وكشفت أن الفنانة جيهان راتب كانت ضمن المشاركات في المسلسل، قبل أن تطلب منها المخرجة شيرين عادل تصوير 10 حلقات إضافية بدلاً منها، وهو ما وافقت عليه، منتقدة عدم ذكر اسم جيهان راتب ضمن الحديث عن بطلات العمل، لافتة أن الفنانات الثلاث يستحققن التقدير.

تصريحات أشرف عبد الباقي

وجاءت تصريحات روجينا رداً على حديث أشرف عبد الباقي في برنامج تلفزيوني سابق، تحدث خلاله عن اعتذار عدد من الفنانات عن المشاركة في المسلسل، قبل الاستقرار على الشكل النهائي للبطولة النسائية.

ويذكر أن مسلسل «حكايات زوج معاصر» جمع أشرف عبد الباقي وروجينا وبسمة، وعُرض قبل 22 عاماً، وهو من تأليف محمود الطوخي وإخراج شيرين عادل.

أعمالها في رمضان 2027

وعلى صعيد آخر، تستعد روجينا للمنافسة في موسم دراما رمضان 2027، من خلال مسلسل «بأي ثمن»، الذي تعاقدت على بطولته مؤخراً، وهو من تأليف غادة عبد العال وإخراج تامر عشري.