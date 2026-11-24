أثارت أنباء متداولة بشأن تدهور الحالة النفسية للفنانة المصرية نجلاء فتحي، عقب مرورها بسلسلة من الأزمات العائلية المتلاحقة، تزامنًا مع شائعات تحدثت عن إصابتها بصدمة عصبية ونقلها إلى المستشفى، وهو ما دفع طليقها الفنان المصري سيف أبو النجا إلى توضيح حقيقة وضعها الصحي.

أول رد على أنباء مرض نجلاء فتحي

وفي المقابل، نفى سيف أبو النجا، طليق الفنانة ووالد ابنتها الراحلة ياسمين، في تصريح لـ «عكاظ» صحة ما تردد بشأن تعرضها لأزمة عصبية أو نقلها إلى المستشفى، مؤكدًا أنها بخير وتمكث في منزلها، ولم تتعرض لأي تدهور صحي.

وأوضح أن نجلاء فتحي تتقبل قضاء الله وقدره، وتقضي وقتها في المنزل بالدعاء، وذلك بعد سلسلة من الظروف العائلية الصعبة، بدأت بوفاة ابنتها الوحيدة، ثم رحيل شقيقتها، فضلًا عن دخول شقيقتها الأخرى العناية المركزة.

رسالة لجمهور نجلاء فتحي

ودعا أبو النجا إلى عدم الانسياق وراء المعلومات الغير الدقيقة المتعلقة بالحياة الخاصة للفنانة، مطالبًا جمهورها ومحبيها بالدعاء لها بالصبر وتجاوز المحنة التي تمر بها، قائلًا: «ربنا يصبرها يهون علينا جميعًا يارب».

وفاة ابنتها وشقيقتها

وتعيش نجلاء فتحي فترة صعبة بعد فقدان شقيقتها منيرة، التي رحلت في 17 نوفمبر الجاري إثر أزمة صحية، وذلك بعد أقل من ثلاثة أشهر على وفاة ابنتها الوحيدة ياسمين سيف أبو النجا، التي توفيت في 30 أغسطس الماضي إثر أزمة قلبية.

مسيرتها الفنية

واختارت نجلاء فتحي الابتعاد عن الساحة الفنية منذ سنوات، مفضلة الابتعاد عن الأضواء والاهتمام بحياتها الشخصية، وكان فيلم «بطل من الجنوب» إخراج محمد أبو سيف آخر ظهور سينمائي لها، لتغيب بعده عن المشاركة في أي أعمال فنية جديدة.