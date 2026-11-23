أعلنت دار تكوين للطباعة والنشر إصدار ديوان «على غيمة جنوبية» للشاعر والإعلامي سعد زهير الشمراني، في عمل شعري يستعيد ملامح التجربة الإبداعية للشاعر، ويحتفي بالموروث الجنوبي وثرائه اللغوي والوجداني، عبر قصائد تتنوع موضوعاتها بين الروحانيات والوطنيات والوجدانيات والإخوانيات.

واستعار الشمراني عنوان ديوانه من قصيدته المغنّاة الشهيرة «غيمة جنوبية»، التي ارتبطت في ذاكرة محبي الشعر ببيتها «تقول الله يطعني وأقول الله يسبق بي»، لتصبح القصيدة بوابةً إلى عالم شعري يستلهم روح الجنوب وخصوصية مفرداته وصوره.

من قصيدة مغنّاة إلى ديوان

وأوضح الشمراني أن فكرة إصدار الديوان جاءت استجابة لرغبة عدد من رفاقه في توثيق القصيدة التي حظيت بانتشار واسع، مشيراً إلى أن جمعها بين دفّتي كتاب أتاح له تقديم نصوص أخرى لم يسبق نشرها، تشترك في انتمائها إلى البيئة الجنوبية، وتستحضر تفاصيلها الإنسانية والثقافية.

50 قصيدة ترى النور للمرة الأولى

ويقع الديوان في 250 صفحة، ويضم جزؤه الأول أكثر من 70 قصيدة عمودية، بينها نحو 50 قصيدة تُنشر للمرة الأولى، تتوزع بين التأملات الروحانية والمشاعر الوطنية والبوح الوجداني والقصائد الإخوانية.

ولا يقتصر الإصدار على النصوص الشعرية، إذ يتضمن سيرة شعرية موجزة للمؤلف، ومقدمة بقلم أحد الأسماء الإعلامية البارزة، إلى جانب تمهيد كتبه أحد أصدقاء الشاعر، بما يضيء جوانب من تجربته الإبداعية ومسيرته.

من «خطوة الساري» إلى «مذكرات مذيع»

ويأتي «على غيمة جنوبية» امتداداً لتجربة الشمراني في التأليف والتوثيق، بعد إصداره الأول «خطوة الساري» قبل نحو عقدين، وكتابه «مذكرات مذيع: كواليس 35 عاماً في الإعلام»، الذي استعرض فيه محطات من مسيرته المهنية في الإذاعة والتلفزيون، وما شهدته من تجارب وتحولات.

الديوان في متجر «تكوين»

( على غيمة جنوبية)سيكون متوفراً في جناح دار تكوين في معرض الرياض الدولي للكتاب ٢٠١٦ ،كما يتوافر حاليا في متجر دار تكوين