دخل الفنان المصري محمد رمضان على خط أزمة مقتنيات الفنان المصري الراحل أحمد زكي، معلناً استعداده لشرائها من أسرة الراحل، على أن يتولى تسليمها إلى وزارة الثقافة المصرية، تمهيداً لعرضها في متحف يضم تذكاراته ويحفظ تفاصيل رحلته الفنية، وذلك في وقت تتواصل فيه تحركات الأسرة لاستعادة هذه المقتنيات عبر المسار القانوني.

مبادرة لحفظ إرث أحمد زكي

اختار محمد رمضان حسابه الرسمي على «فيسبوك» للإعلان عن موقفه من الأزمة، موجهاً رسالة إلى أسرة أحمد زكي، أكد فيها وقوفه إلى جانبهم في المطالبة باستعادة متعلقاته، وعرض شراء المجموعة كاملة، تمهيداً لإتاحتها للجمهور من خلال متحف يليق بتاريخ صاحبها.

وقال رمضان في منشوره: «أعلن استعدادي التام لشراء جميع مقتنيات النجم الراحل، وتسليمها إلى وزارة الثقافة المصرية، لتكون جزءا من متحف يليق باسمه وتاريخه الاستثنائي، ويحفظ إرثه للأجيال القادمة».

وشدد رمضان على أن قيمة أحمد زكي تتجاوز حدود شهرته السينمائية، واصفاً إياه بأنه أحد الرموز الفنية والإنسانية التي تركت بصمة استثنائية في مصر والعالم العربي، معتبراً أن متعلقاته مسؤولية للحفاظ على ذاكرة الفن المصري ونقل تجربته إلى الأجيال الجديدة.

واختتم الفنان رسالته بالتأكيد على محبته وتقديره للنجم الراحل، واصفاً نفسه بأنه أحد جمهوره الأوفياء.

لماذا تطالب أسرة الفنان الراحل باستعادة مقتنياته؟

في المقابل، تتمسك أسرة أحمد زكي باسترداد متعلقاته الشخصية والفنية، بعدما انتقلت من شقتين كان يمتلكهما في منطقتي المهندسين والهرم إلى جهات تابعة لوزارة الثقافة.

وكشفت منى زكي، شقيقة الفنان الراحل، في تصريحات تلفزيونية خلال نوفمبر الجاري، عن اتخاذ الأسرة إجراءات قانونية ضد وزارة الثقافة وصندوق التنمية الثقافية، بهدف استعادة المقتنيات ووضعها في مكان يحافظ على قيمتها ويوثق تاريخ شقيقها الفني.

كما نفت وجود أي نزاع بينها وبين رامي بركات، الأخ غير الشقيق لهيثم أحمد زكي، بشأن مصير المقتنيات أو طريقة الحفاظ على إرث الفنان الراحل، مؤكدة بذلك أن تحركات الأسرة ترتبط بمسألة استعادة متعلقاته وصونها.